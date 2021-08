Letteratura giapponese: 3 libri per scoprire la cultura giapponese

La letteratura giapponese ha una storia recente, fino al IV secolo d.C. infatti, la scrittura non esisteva. Solo dopo vennero introdotti gli ideogrammi cinesi. Vediamo un po’ più approfonditamente la cosa

La letteratura giapponese ha attraversato varie fasi, prima di arrivare a quei romanzi ormai conosciuti e agli autori della letteratura moderna. Attraverso questa panoramica cercheremo di capirne un po’ di più!

La nascita

La letteratura giapponese è una finestra sul Giappone, in grado di mostrarci al meglio lo splendore di questo paese. Come detto in precedenza, prima dell’arrivo dei cinesi è difficile riuscire a collocare scritti della letteratura, risalenti quindi al Giappone. I toraijin, cioè coloro che attraversarono il mare, portarono cultura, usanze e scrittura legate alle tradizioni cinesi. Questo comporta un difficile collocamento e una complicata comprensione della cultura e scrittura autoctona.

Il primo libro giapponese fu il Kojiki, “Un racconto di antichi eventi”, successivamente fu redatta la prima antologia di poesie giapponesi scritte con un sistema chiamato Man’yogana, molto difficili da comprendere, il Man’yoshu.

Durante l’era Heian si diffuse l’uso dei kana e la letteratura subì un cambiamento. Chi li adottò per prime furono le donne, considerate non degne o in grado di imparare e conoscere il cinese. Questo è il motivo principale per cui le grandi opere di quell’era furono scritte tutte da dame di corte. In quest’epoca nacquero anche i generi che conosciamo noi, il nikki, lo zuihitsu e il monogatari di cui abbiamo già parlato.

In questo periodo prese vita anche la poesia giapponese, raffinata e di corte.

Letteratura popolare

La letteratura, fino ad allora idilliaca, classica e raffinata, con il declino della classe nobiliare giapponese iniziò a divenire più popolare. Il paese, devastato dalle guerre tra clan, riscoprì la fede buddhista e questo si rivede anche nella letteratura di quel periodo.

Con l’era Edo, si ebbe un exploit dell’editoria e la nascita delle opere teatrali. Viene considerato l’ultimo periodo della letteratura classica.

Letteratura moderna

Con l’arrivo dell’epoca Meiji, in cui salì al trono il primo imperatore con poteri politici (in precedenza i generali o shogun detenevano tale potere) iniziò l’occidentalizzazione della letteratura giapponese e con essa la modernizzazione.

Si passerà dal romanzo moderno al naturalismo nei primi anni del Novecento e successivamente al romanticismo e alla letteratura popolare, ripresa in chiave moderna. Da qui i romanzi a noi conosciuti inizieranno a nascere, passando per il romanzo dell’io prima della guerra, alla letteratura di guerra e a quella del dopoguerra, definita letteratura della memoria.

Con il boom economico degli anni Settanta si abbandonerà la letteratura del dopoguerra per aprirsi a quella internazionale e femminista. In quegli anni, infatti, grazie a cambiamenti che includevano l’educazione femminile si ebbe un vero e proprio punto di svolta per la letteratura.

In quel periodo trovò il proprio culmine il manga, fumetto giapponese, nato nell’epoca Meiji ma occidentalizzato solo dopo e diffuso tra gli anni ’50 e ’60 divenuto poi d’ispirazione anche per romanzi moderni.

3 libri

Kojiki. Un racconto di antichi eventi.

La più antica documentazione esistente della cultura giapponese dalla quale hanno attinto informazioni filologi, storiografi, antropologi, filosofi.

Storia di Ochibuko.

Risalente al periodo Heian, fa parte della letteratura classica giapponese.

Neve sottile di Jun’ichiro Tanizaki.

Risale al periodo della guerra e venne addirittura censurato in quegli anni. Parla di quattro sorelle allo scoppio della guerra, delle loro fragilità, della loro psicologia e dei loro equilibri.