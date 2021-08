Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 22/08/21

Sony sbanca e mica solo al cinema: il podio dei videogiochi è tutto del secondo colosso nipponico nei dati di vendita dal Regno Unito

Siamo qui ancora per parlare dei dati di vendita di inizio settimana (diremmo “del lunedì”, ma ci siamo un po’ arresi) per i videogiochi. Prima di dare un po’ di contesto al sottotitolo che leggete qui sopra, vorremmo fare lo stesso con le righe che seguiranno. Il nostro speciale settimanale infatti è sì dedicato al medium videoludico, ma le vendite di cui parliamo consistono in scontrini stampati alle casse. Si tratta dunque del solo formato fisico, in quanto le vendite in digitale non troveranno posto fino al censimento che l’ente britannico GfK rende pubblico ogni sette giorni. Possiamo proseguire!

Non c’è via di ritorno a casa? Non proprio!

In quello che giuriamo essere un puro caso, proprio lo stesso giorno dell’uscita dell’attesissimo trailer di Spider-Man: No Way Home ecco che Sony si accaparra il podio nei dati di vendita per i videogiochi. Il campione settimanale è Ghost of Tsushima: Director’s Cut. La versione migliorata del gioco d’azione dell’anno scorso è uscita anche su PS4, ma è su next-gen che il titolo ha incassato il 91% delle vendite. Al secondo posto, poi, abbiamo Ratchet & Clank: Rift Apart, salito di otto posizioni con uno slancio del 105%. Lo stesso team di sviluppo ha poi visto il suo gioco precedente piazzarsi terzo con un’impennata del 92%. Caso vuole (di nuovo) che si tratti di Spider-Man: Miles Morales.

Testacoda – Dati di vendita per i videogiochi

Il numero uno dei videogiochi più venduti di settimana scorsa (o almeno, di due settimane fa, come vi ricorderemo con la tabella finale) si trova dunque quarto nei dati di vendita. Parliamo di Mario Kart 8 Deluxe, che ha tuttavia perso solo un misero 4% nelle vendite. Restando poi nel contesto sportivo, abbiamo la nuova uscita in formato fisico della settimana. Il debutto di Madden NFL 22 avviene al diciannovesimo posto, vendendo il 47% in meno della sua controparte dell’anno scorso. Ricordate il nostro incipit? Probabilmente conteranno anche le vendite in digitale, ma se ne saprà di più solo verso il weekend.

Touchdown – Dati di vendita per i videogiochi

Nel riportare i dati di vendita per i videogiochi in formato fisico, GamesIndustry.biz ci fornisce un primato: nel caso di Madden NFL 22 abbiamo, una volta tanto, dei numeri precisi anche per le copie vendute su console Xbox. Siamo più che lieti di fornirvi i numeri del caso: il 49% è stato venduto su PS5, il 32% su PS4, il 13% su Xbox One e il 7% su Xbox Series X (ed S). Passando poi ad un recente debutto, Hades capitombola di quindici posizioni: il ruzzolone del 52% rispetto alla settimana precedente gli vale un poco cerimonioso, ma comunque rispettabile, ventitreesimo posto.

Meraviglioso Wakanda, per sempre – Dati di vendita per i videogiochi

Il nostro viaggio nei dati di vendita si conclude con un punto di incontro tra i videogiochi in formato fisico e il digitale. Un aggiornamento per Marvel’s Avengers (giuriamo che non lo stiamo facendo apposta!), infatti, ha causato un aumento nelle vendite. Non si tratta neanche di una spintarella da poco: la guerra per il Wakanda è valsa al gioco un’impennata delle vendite del 78% rispetto a due settimane fa. Infatti, come ricorderemo a breve, abbiamo appena descritto le vendite nell’arco della settimana appena conclusa: il nostro precedente speciale ha invece trattato le vendite di due settimane fa (e così via).

Tabulati conclusivi

Vi abbiamo praticamente già anticipato (se questo è il primo speciale in merito, per voi) la chiave di lettura per la nostra tabella, ma nel caso ci ripeteremo. I risultati della settimana appena conclusa sono le posizioni al centro, mentre (per avere un confronto) troverete a sinistra la posizione dello stesso gioco nei dati di due settimane fa, raccolti nella puntata precedente. Buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Debuttante 1 Ghost of Tsushima: Director’s Cut 10 2 Ratchet & Clank: Rift Apart 12 3 Spider-Man: Miles Morales 1 4 Mario Kart 8 Deluxe 3 5 Minecraft (versione Nintendo Switch) 2 6 Grand Theft Auto V 4 7 Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game 5 8 Animal Crossing: New Horizons 7 9 Assassin’s Creed Valhalla 14 10 FIFA 21

