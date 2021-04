Migliori siti streaming anime | Aprile 2021

Questa guida ai migliori siti streaming anime servirà per orientarvi meglio nel mondo dell’animazione giapponese che con l’avvento di internet e dello streaming online ha avuto una nuova vita dopo anni di censure in TV. Scopriamo insieme quindi quali sono i migliori portali per lo streaming di anime!

L’animazione giapponese è stata in gran parte abbandonata della televisione per approdare nel vasto mondo dello streaming online. Una guida ai siti streaming anime è sicuramente necessaria per orientarsi e capire che cosa offrono le piattaforme online oggigiorno. La mole di materiale sottotitolato è sempre superiore a quello doppiato (a proposito leggete la nostra guida ai migliori siti sottotitoli), ma cercheremo di equilibrare entrambe le cose in modo da venire in contro alle esigenze di tutti.

Criteri di valutazione della classifica

Prima di cominciare ad elencare i siti streaming anime è buona abitudine elencare i criteri che abbiamo utilizzato per selezionare i portali che vi andremo a proporre. Quella che proponiamo non è una vera e propria classifica, ma troverete nelle prime posizione i portali che hanno fatto una miglior impressione. Ecco quindi un riassunto delle metriche che abbiamo valutato:

Diritti: i siti che si devono preferire sono quelli che acquistano i diritti per la diffusione dei contenuti. Certo ci sono alcuni prodotti destinati a non arrivare mai nel nostro paese in via ufficiale, ma prima di tutto è necessario riconoscere chi si impegna a premiare il lavoro di tanti artisti.

Costi e pubblicità: naturalmente niente viene per niente, ma tutto ha un limite. Abbiamo valutato il rapporto qualità prezzo e l'invasività della pubblicità in relazione al servizio offerto

Quantità e qualità: siti con un'offerta completa e soprattutto ricchi di titoli interessanti e di grande valore aggiunto sono stati preferiti ad altri che invece magari propongono prodotti un po' più di nicchia

: siti con un’offerta completa e soprattutto ricchi di titoli interessanti e di grande valore aggiunto sono stati preferiti ad altri che invece magari propongono prodotti un po’ più di nicchia Interfaccia e ottimizzazione per dispositivi mobili: ormai tutti noi guardiamo contenuti in streaming attraverso smartphone, tablet e smart TV. Diventa quindi importante per fruire di un contenuto in maniera soddisfacente l’integrazione con questi dispositivi.

Migliori siti streaming anime: la classifica in continua espansione

Scopriamo la nostra speciale classifica dei migliori siti streaming anime. Non si tratta di una classica assoluta, ma abbiamo cercato di mettere nelle posizioni più elevate i siti più interessanti. Di seguito un riassunto della classifica e le descrizioni dettagliate dei vari siti.

1) VVVVID – Migliori siti streaming anime

Tra i siti streaming anime non poteva non figurare VVVVID, un piccola capolavoro completamente made in Italy che ha fatto dello streaming di anime il suo marchio di fabbrica. Collabora con grandi gruppi del settore come Dynit e Nexo Digital per uno streaming gratuito e legale. VVVVID è un portale ricco di grandi titoli (Attack on Titan solo per citarne uno) e di esclusive, molte delle quali vengono trasmesse in simulcast – ovvero in contemporanea con l’uscita in Giappone. Molti titoli di successo vengono poi doppiati e rimangono disponibili in entrambe le versioni.

Ovviamente c’è la pubblicità e molti se ne sono lamentati per l’invasività o la ripetitività, tuttavia lo riteniamo un servizio ben organizzato perché capita raramente che la pubblicità vada ad interrompere scene importanti. In ogni caso per la modica cifra di 4,99 euro al mese – oppure 49,99 euro annuali – è possibile attivare un abbonamento per evitare la pubblicità. La possibilità di scelta è un grande valore aggiunto. Inoltre è disponibile un’ottima applicazione per dispositivi mobili che permette anche di connettersi alle smart TV compatibili con la tecnologia Chromecast.

2) Netflix – Migliori siti streaming anime

Il gigante americano dello streaming sta investendo parecchio nello streaming di anime. L’enorme capitale economico che Netflix ha a disposizione gli permette di avere in catalogo numerosi titoli di grande spessore, anche in esclusiva. Oltretutto stanno cominciando ad apparire anche i primi prodotti originali, cioè prodotti da Netflix in collaborazione con gli studi di animazione giapponese naturalmente come ad esempio “Flavour of Youth“. Ma troviamo anche tanti grandi capolavori del passato come “Akira“. Abbiamo anche un’ottima guida se non riuscite ad orientarvi nel catalogo del colosso dello streaming.

Ogni tanto il colosso americano fa qualche piccola gaffe che fa un po’ arrabbiare i fan, ma il servizio che offre è di ottima qualità globalmente, con una catalogo destinato ad ampliarsi sempre più. Non stiamo neanche a perdere tempo ad elencare i vantaggi in termini di integrazione con i dispositivi.

3) Crunchyroll – Migliori siti streaming anime

Se adorate i sottotitoli Crunchyroll è il sito che fa per voi! Una enorme raccolta di anime sottotitolati completamente legale. Anche in questo caso sarà possibile scegliere tra un abbonamento adv-free oppure un servizio gratuito imbottito con un po’ di pubblicità.

È disponibile anche un’app per dispositivi mobili, ma in questo caso non c’è l’integrazione con le smart TV. La quantità di materiale disponibile è veramente elevata ed è presente un buon numero di grandi titoli anche in esclusiva.

4) Amazon Prime Video – Migliori siti streaming anime

Ancora un po’ indietro nella classifica dei siti streaming anime, Amazon Prime Video sta cercando di recuperare terreno. Il catalogo viene costantemente aggiornato con novità ed esclusive ed offre alcuni grandi titoli come Vinland Saga e l’integrazione con i vari dispositivi smart è molto buona. Il nuovo accordo con Dynit potrebbe portare tante grandi novità in futuro su Amazon Prime Video. E poi mal che vada potete sfruttare l’abbonamento Amazon Prime per farvi consegnare velocemente i vostri cofanetti preferiti! Comunque è da premiare l’impegno di un altro colosso nel favorire lo streaming legale di questi prodotti.

5) Yamato Animation

In sostanza si tratta del canale YouTube delle Yamato Video che da anni si occupa di portare nel nostro paese i prodotti d’animazione orientale. L’accesso quindi è semplicissimo da qualsiasi dispositivo, basta utilizzare l’app di YouTube e cercare “Yamato Animation”. Il canale non può vantare un’offerta ampia e di alto livello come le altre realtà che abbiamo elencato prima, ma comunque offre buoni titoli (in sub ita soprattutto) come “Arte” o l’originalissimo “High School of the Dead”. Altri prodotti di Yamato Video, soprattutto i film, sono disponibili in DVD o su altre piattaforme di streaming a pagamento. In ogni caso si tratta di un’ottima possibilità per vedere alcune serie di anime in modo 100% legal!

6) FansubDB – Migliori siti streaming anime

Il fenomeno dei fan sub è assolutamente da citare in questa guida ai siti streaming anime. Si tratta di una schiera di appassionati di prodotti di animazione giapponese che si impegnano il loro tempo per tradurre le serie destinate a non arrivare mai in occidente o comunque non nell’immediato futuro. L’impegno di queste persone a fornire un servizio a tutta la community di appassionati è lodevole.

Il portare di fan sub più importante nel nostro paese è sicuramente FansubDB. Il sito fa da raccoglitore e punto di riferimento per tutti i “sottotitolatori” amatoriali si possono trovare decine e decine di serie inedite. La qualità e la quantità di pubblicità varia un pochino a seconda del releaser, ma globalmente è un buon servizio; solamente un pochino macchinoso soprattutto utilizzando dispositivi mobili.

7) Toonitalia – Migliori siti streaming anime

Nostalgia ne abbiamo? Nel sito Toonitalia potrete trovare praticamente tutti i grandi titoli che hanno la storia dell’animazione nel nostro paese. C’è davvero di tutto e di più, anche numerosi titoli ormai dimenticati come “Lamù”, “Ranma 1/2”, “City Hunter”, “Hunter x Hunter” o “Beyblade”, ve li ricordate i pomeriggi passati davanti alla TV o i martedì sera su MTV? Potrete rivivere tutte le emozioni di un tempo grazie a questo pratico sito.

La pubblicità c’è, ma permette una navigazione abbastanza tranquilla e si attiva solamente prima di avviare lo streaming. Nulla di troppo invasivo comunque. Anche con smartphone e tablet la visione non è un problema, anzi. L’interfaccia grafica è un po’ spartana, ma del tutto intuitiva.

8) AnimeAltaDefinizione – Migliori siti streaming anime

Si tratta certamente di un ottimo sito per vedere gli anime. Il catalogo contiene migliaia di titoli, sia nuovi che vecchi, sia doppiati che in sub ita. Insomma ne troverete tutto quello che cercate se non qualcosina in più. L’interfaccia grafica è semplice, forse un po’ grezza, ma molto fruibile. L’intero database è organizzato in ordine alfabetico. Non si possono fare ricerca direttamente dal sito – ma basta farlo da browser. Inoltre è possibile accedere ad alcune macro categorie come “Doppiati” o “Conclusi”. Ogni anime ha la sua scheda con gli episodi ben organizzati in una tabella, la quale rimanda al link per lo streaming che è integrato nel sito stesso, quindi no dovrete passare attraverso tediosi siti esterni. Pubblicità molto ridotta rispetto a molti altri competitor: un paio di click sulla pagina di streaming, un paio di pop e si può vedere il video. Consigliato!

9) Dream Sub – Migliori siti streaming anime

Dream Sub è praticamente la più grande raccolta di anime disponibile nel nostro paese. Parliamo di migliaia di titoli in totale con numerosi pezzi da novanta disponibili anche con il doppiaggio in lingua italiana, anche se per la maggior parte i contenuti con disponibili sottotitolati in italiano. Se non trovate qualcosa su Dream Sub è probabile sia stato cancellato dalla faccia della Terra da qualche potentissimo villain.

La pubblicità è purtroppo molto invasiva, ma rimane gestibile soprattutto da dispositivi mobili e la qualità in generale è molto buona. Esiste anche un’applicazione per Android che tuttavia non è disponibile nel Play Store per ovvi motivi.

10) AnimeForce – Migliori siti streaming anime

AnimeForce contiene migliaia di anime, più o meno famosi, in SUB ITA. Il sito è costantemente aggiornato con nuove uscite e ha un calendario molto ferreo per seguire tutti i nuovi prodotti. La UI è semplice da utilizzare sia da PC che da tablet e potret4e cercare per nome o per categorie i titoli che vi interessano.

Purtroppo c’è pubblicità, durante la navigazioni si aprono diverse finestre pop up e anche nel sito c’è della pubblicità. Si può contribuire con una donazione gratuita per aiutare a ridurre la pubblicità.

11) Anime World – Migliori siti streaming anime

Anche AnimeWorld è un bel colosso del settore e non poteva mancare tra i siti streaming anime. Particolarmente apprezzata è l’interfaccia grafica che offre strumenti di ricerca per genere con la possibilità di vedere solo contenuti sottotitolati, solo doppiati o anche quelli più visti dagli altri utenti. Parliamo di un patrimonio di centinaia di titoli, molti di questi anche di buona qualità, in gran parte sottotitolati, ma non con ottimi titoli anche doppiati.

Anche in questo caso la pubblicità è un punto dolente: praticamente ad ogni click o quasi si apre una finestra di advertising. La situazione un po’ migliore se accediamo con dispositivi mobili, anche se l’interfaccia soffre di qualche lag in questo caso.

12) AnimeUnity – Migliori siti streaming anime

Un sito piccolino, ma molto comodo è AnimeUnity. In catalogo ci sono circa 850 titoli, molti dei quali sono per lo più prodotti poco conosciuti ai più. Tuttavia non manca qualche chicca interessante. In generale la qualità dei prodotti è media. Tuttavia la pubblicità è davvero poca rispetto ad altri siti. L’accesso da dispositivi mobili non è un problema.

13) AnimeItaly

Una bellissima raccolta di anime in questo sito davvero ben costruito: ci sono tantissimi prodotti, sia sottotitolati che doppiati. La cosa interessante e sicuramente apprezzabile è che, quando un contenuto è disponibile in streaming legale e gratuito nel nostro paese, AnimeItaly vi rimanderà proprio nel posto giusto! Non lo fanno in molti ed è una bellissima iniziativa per premiare chi lavora per fornire contenuti gratuitamente e legalmente. C’è abbastanza pubblicità e si aprono un paio di finestre pop up prima di poter accedere allo streaming, ma si può usare comunque facilmente.

14) Bonus

Se i portali elencati finora non sono stati di vostro gradimento, potete dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori siti streaming. Magari troverete lì il vostro sito ideale.

Migliori siti streaming anime: la classifica in breve

Raccomandazioni per l’uso

Questa guida è stata scritto a titolo informativo, vi invitiamo sempre a favorire i portali di streaming legale perché contribuiscono a sviluppare l’intero mondo dell’animazione giapponese pagando le dovute royalties. Inoltre utilizzando i portali legali andiamo a dare un messaggio agli importatori: “Questi prodotti ci piacciono! Ne vogliamo ancora!”. Utilizzate vie non ufficiali solamente per contenuti che non arriveranno (purtroppo) nel nostro paese oppure per serie non più disponibili nel nostro paese. La fruizione di materiale protetto da diritti d’autore senza permesso è illegale e l’autore non si prende alcuna responsabilità sull’uso improprio di questa guida che è da intendersi a titolo illustrativo.

Detto questo vi auguriamo buona visione! Continuate a seguirci nella sezione web e social per tante altre guide (come quella ai migliori siti torrent) ed approfondimenti!