Alone in the Dark: svelati i requisiti per PC del reboot!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, tutte le configurazioni dei requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Alone in the Dark, il reboot della serie in uscita proprio domani

Fra i tanti titoli in uscita in questo periodo, Alone in the Dark è forse uno dei più nostalgici. Reboot del franchise, il titolo, sviluppato da Pieces Interactive, si presenta come una reimmaginazione della leggendaria serie survival horror, e arriverà domani, 20 marzo, su PC, PS5 e Xbox Series X | S, dopo essersi presentato con una (purtroppo) brevissima demo qualche tempo fa. Il gioco ci vedrà controllare Edward Carnby ed Emily Hartwood mentre esplorano una villa nella Lousiana degli anni ’20. In attesa del lancio del gioco, sono stati rivelati i requisiti minimi e raccomandati della versione PC del gioco: vediamoli insieme.

I requisiti della versione PC di Alone in the Dark: potete farlo girare?

Quasi tutte le configurazioni, quattro in totale, richiedono un SSD e 50 GB di spazio totali al lancio. Come sistema operativo potete avere indifferentemente 10 o 11, l’importante è che sia a 64bit. Vediamole nel dettaglio, qua sotto.

Preset Grafico Low (Minimi)

Preset Grafico : Low

: Low Risoluzione : 1080p

: 1080p FPS : 30

: 30 Sistema Operativo : Windows 10/11 64 bit

: Windows 10/11 64 bit GPU : GeForce GTX 1050 Ti | Radeon RX 570

: GeForce GTX 1050 Ti | Radeon RX 570 CPU : Ryzen 3 3100 | Core i3-8300

: Ryzen 3 3100 | Core i3-8300 RAM : 8 GB

: 8 GB Spazio necessario: 50 GB SSD

Preset Grafico High (Raccomandati)

Preset Grafico : High

: High Risoluzione : 1080p

: 1080p FPS : 60

: 60 Sistema Operativo : Windows 10/11 64 bit

: Windows 10/11 64 bit GPU : GeForce RTX 2060 Ti | Radeon RX 570o XT

: GeForce RTX 2060 Ti | Radeon RX 570o XT CPU : Ryzen 7 3700X | Core i5-12400

: Ryzen 7 3700X | Core i5-12400 RAM : 16 GB

: 16 GB Spazio necessario: 50 GB SSD

Preset Grafico Epic (Raccomandati)

Preset Grafico : Epic

: Epic Risoluzione : 1440p

: 1440p FPS : 60

: 60 Sistema Operativo : Windows 10/11 64 bit

: Windows 10/11 64 bit GPU : GeForce RTX 3070 | Radeon RX 6700 XT

: GeForce RTX 3070 | Radeon RX 6700 XT CPU : Ryzen 7 5700X | Core i7-12700F

: Ryzen 7 5700X | Core i7-12700F RAM : 32 GB

: 32 GB Spazio necessario: 50 GB SSD

Preset Grafico Epic (Ultra)

Preset Grafico : Epic

: Epic Risoluzione : 2160p

: 2160p FPS : 60

: 60 Sistema Operativo : Windows 10/11 64 bit

: Windows 10/11 64 bit GPU : GeForce RTX 4070 Ti | Radeon RX 7900 XT

: GeForce RTX 4070 Ti | Radeon RX 7900 XT CPU : Ryzen 5 7600 | Core i5-13600KF

: Ryzen 5 7600 | Core i5-13600KF RAM : 32 GB

: 32 GB Spazio necessario: 50 GB SSD

Questi erano i requisiti PC di Alone in the Dark!

Queste erano dunque tutte le configurazioni dei requisiti per PC di Alone in the Dark. Fateci sapere se acquisterete il titolo qua sotto nei commenti o se siete ancora incastrati in Final Fantasy VII Rebirth, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!