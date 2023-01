Samsung Galaxy S23 Series: caratteristiche e render

I nuovi flagship Samsung Galaxy S23 sono ormai alle porte, ecco tutto ciò che c’è da sapere prima dell’annuncio ufficiale

Il consueto evento Unpacked by Samsung si sta avvicinando e con esso, come da tradizione, i nuovi top di gamma dell’azienda: parliamo chiaramente della serie Samsung Galaxy S23. In attesa dell’evento del 1° febbraio, scopriamo insieme caratteristiche tecniche e render dei nuovi dispositivi. Tra le novità più attese spiccano sicuramente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, questa volta indirizzato anche al mercato europeo, e l’adozione di memorie ultra veloci UFS 4.0. Permangono poi alcune caratteristiche chiave, come la S-Pen nella variante Ultra e il design con bordi simmetrici.

Samsung Galaxy S23 Series: scheda tecnica

Display : 6,1″ 2340×1080, 1.750nit (S23) – 6,6″ 2340×1080, 1.750nit (S23 Plus) – 6,8″ 3088×1.440 (S23 Ultra)

: 6,1″ 2340×1080, 1.750nit (S23) – 6,6″ 2340×1080, 1.750nit (S23 Plus) – 6,8″ 3088×1.440 (S23 Ultra) SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8/12GB tipo LPDDR5X

: 8/12GB tipo LPDDR5X ROM : 128/256/512/1TB tipo UFS 4.0

: 128/256/512/1TB tipo UFS 4.0 Fotocamere posteriori S23 e S23+: 50MP principale, OIS 12MP ultra grandangolare, 10MP tele

50MP principale, OIS 12MP ultra grandangolare, 10MP tele Fotocamera anteriore S23 e S23+: 10 MP

10 MP Fotocamere posteriori S23 Ultra: 200MP principale pixel a 0,6μm, 1/1,3″, f/1,7, 12MP ultra grandangolare, 10MP tele con zoom ottico 3x, 10MP tele periscopica con zoom ottico 10x



200MP principale pixel a 0,6μm, 1/1,3″, f/1,7, 12MP ultra grandangolare, 10MP tele con zoom ottico 3x, 10MP tele periscopica con zoom ottico 10x Fotocamera anteriore S23Ultra: 12 MP

12 MP Connettività : 5G LTE, Wi-Fi Dual-band, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2

: 5G LTE, Wi-Fi Dual-band, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Batteria : 3.900 mAh e 25W (S23) – 4.700 e 45W (S23 Plus) – 5.000 e 45W (S23 Ultra)

: 3.900 mAh e 25W (S23) – 4.700 e 45W (S23 Plus) – 5.000 e 45W (S23 Ultra) Software : One UI 5.0 basata su Android 13

: One UI 5.0 basata su Android 13 Dimensioni: 146,3×70,9×7,6mm (S23) – 157,8×76,2×7,6mm (S23 Plus) – 163,4×78,1×8,9mm (S23 Ultra)

Disponibilità e prezzi

Sul discorso prezzi ancora nessuna certezza, tuttavia secondo alcuni rumors sembrerebbero in linea con quelli dello scorso anno nonostante l’aumento del costo dei componenti. La possibilità di pre-order avverrà successivamente all’evento di lancio, che ricordiamo essere programmato per il 1° febbraio, con possibilità di acquisto nelle settimane successive.

Avete intenzione di acquistare i nuovi Samsung Galaxy S23? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti