In questa guida potrete trovare tutte le migliori abilità da sbloccare su Forspoken, il nuovo action RPG di Luminous Productions e Square Enix

Dopo una lunga attesa tutti i fan di Square Enix e Luminous Production possono finalmente mettere le mani su Forspoken, il loro nuovo action RPG. In questo titolo prenderete il controllo di una protagonista in grado di utilizzare un gran numero di abilità diverse, ma ovviamente non le avrete tutte sin da subito.

Alcuni giocatori amano affrontare i giochi senza alcun suggerimento ma altri invece vogliono cercare di essere il più efficienti possibili sin dalle prime ore di gioco. Per venire incontro a questa categoria di videogiocatori abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare le migliori abilità da sbloccare su Forspoken.

Un mare di poteri – Forspoken: le migliori abilità da sbloccare

All’inizio della vostra avventura Frey disporrà solamente di un albero delle abilità iniziale, ma proseguendo nella storia di Forspoken ne sbloccherete anche di migliori. Ognuno di questi skill tree ha un nome ben preciso ma, per evitare spoiler, in questo articolo ci riferiremo a loro utilizzando l’elemento principale che li rappresenta. In questo modo anche i giocatori che sono ancora all’inizio dell’avventura potranno leggere senza il rischio di rovinarsi l’esperienza.

Magia della terra – Forspoken: le migliori abilità da sbloccare

Il primo albero delle abilità da cui potrete attingere è quello della terra. I poteri di questa categoria sono molto bilanciati e spesso coinvolgono l’utilizzo di rocce sia per attaccare gli avversari che per proteggervi dai colpi. In generale quasi tutte le abilità di questo skill tree sono molto buone, ma quelle più potenti e che dovrete cercare di sbloccare il prima possibile sono le seguenti:

Tralcio Questa abilità vi permetterà di usare una sorta di radice per colpire tutti i nemici che si trovano nelle immediate vicinanze di Frey, restituendole allo stesso tempo punti vita in base ai danni inflitti. Purtroppo questa mossa non è particolarmente potente, ma è perfetta per tenere a bada grossi gruppi di creature nelle prime fasi di gioco.

Sassata Multipla Lv. 3 Grazie a questo potere potrete sparare una raffica continua di rocce oppure un singolo colpo caricato molto potente. Questo attacco è a mani basse una delle migliori abilità a lunga gittata del gioco e vi permetterà di affrontare con facilità sia i nemici volanti che quelli che quelli che si tengono a distanza.

Sassata Esplosiva Lv. 3 Sostanzialmente Sassata Esplosiva è l’opposto di Sassata Multipla. Questa abilità infatti vi consentirà di eseguire un potente attacco a corto raggio che colpirà tutti i bersagli in un’ampia area di fronte a Frey. Se un nemico dovesse avvicinarsi troppo a voi, grazie a questo potere potrete sbarazzarvene in un istante.

Barriera Barriera è una semplice magia passiva che vi permetterà di difendervi dai colpi nemici circondandovi di rocce. Se avete delle difficoltà a schivare alcuni attacchi, questo potere potrebbe tornarvi molto utile.



Magia del fuoco – Forspoken: le migliori abilità da sbloccare

Molte persone potrebbero associare la magia del fuoco a magie offensive molto potenti ma in Forspoken non è affatto così. Questo skill tree infatti si contraddistingue principalmente per la presenza di alcune abilità di movimento estremamente comode. Ovviamente ci sono anche delle buone magie offensive ma, rispetto a quelle di altri alberi, non vi ritroverete ad utilizzarle molto spesso. Qui di seguito potrete trovare le migliori abilità del fuoco da sbloccare:

Ascesa Questa tecnica di parkour vi permetterà di saltare due volte su un muro, permettendovi così di raggiungere facilmente punti più elevati. In battaglia questa abilità non avrà molte applicazioni ma è perfetta per quando state esplorando il mondo di gioco e non avete voglia di aggirare alcuni ostacoli.

Scatto Scatto è un’altra abilità di movimento molto utile che potrete utilizzare durante la corsa per ottenere una dose di velocità extra. Ogni volta che utilizzerete questa tecnica la vostra stamina si rigenererà, consentendovi così di muovervi molto più velocemente e per molto più tempo.

Arresto Trainante Questa abilità vi permetterà di attirare a voi i nemici più passando immediatamente alle mosse di questo albero delle abilità. Da sola questa tecnica non è particolarmente potente, ma può essere concatenata perfettamente ad altri attacchi.

Taglio ad Arco Lv. 3 Tra tutte le abilità che potrete eseguire dopo Arresto Trainante, Taglio ad Arco è certamente la più devastante. Grazie a questa tecnica infatti potrete sferrare un letale fendente circolare che danneggerà molto tutti i nemici intorno a Frey.



Magia dell’acqua – Forspoken: le migliori abilità da sbloccare

Adesso è arrivato il momento di passare alle magie dell’acqua. Le abilità di questo tipo sono in grado di applicare al vostro personaggio buff utilissimi ma possono anche essere utilizzate in maniera offensiva per incapacitare i nemici. Qui di seguito potrete trovare le migliori magie d’acqua da utilizzare in combattimento:

Salto Elettrizzante Questa tecnica permetterà a Frey di spiccare il volo e riempire istantaneamente tutta la sua riserva di proiettili d’acqua. Come Arresto Trainante, anche questa mossa può essere sempre utilizzata a prescindere dal tipo di abilità che state utilizzando e in più anche lei vi permetterà di passare immediatamente alla magia d’acqua.

Planata Apparentemente planata potrebbe sembrarvi un’abilità inutile, ma in realtà ha un sacco di applicazioni. Questa tecnica infatti vi permetterà di rallentare la vostra caduta, permettendovi così di gettarvi da grandi altezza senza il rischio di restare a corto di stamina.

Maroso Maroso è una delle abilità offensive d’acqua più utili in assoluto. Questa magia infatti vi consentirà di creare una grossa barriera d’acqua attorno al vostro personaggio per scagliare all’indietro tutti i nemici nel suo raggio d’azione.

Veste Con questa magia di supporto potrete creare un’armatura di ghiaccio che riduce drasticamente i danni di un singolo colpo perforante o impossibile da bloccare. Se state affrontando un nemico molto potente e avete delle difficoltà, questa magia sarà sicuramente in grado di fare la differenza.



Magia di luce – Forspoken: le migliori abilità da sbloccare

Passiamo infine all’albero delle abilità dedicato alle magie di luce. Gli incantesimi di questo tipo sono in assoluto i migliori del gioco e sono ottimi sia per attaccare che per curarsi. Appena avrete accesso a questo albero delle abilità è importante sbloccare il prima possibile le migliori abilità, dato che saranno fondamentali per affrontare le sfide più difficili di Forspoken. Qui sotto potrete trovare le migliori magie di luce da sbloccare:

Metamorfosi scattante Ovviamente anche in questo albero delle abilità troverete un potere simile a Salto Elettrizzante e Arresto Trainante. Metamorfosi Scattante infatti può essere usato in ogni momento e vi permetterà di passare rapidamente alle magie di luce mentre vi teletrasportate alle spalle dei nemici, attaccandoli al contempo con numerosi proiettili.

Sublimazione Questa magia curativa vi permetterà di assorbire la forza vitale dai vostri dintorni per recuperare lentamente punti vita. Se siete a corto di cure questa tecnica vi permetterà di rimettervi in sesto facilmente.

Costrizione Con questa magia potrete creare tre mine fluttuante che genereranno delle enormi e potenti esplosioni. Per innescare uno di questi ordigni basterà far avvicinare un nemico, ma volendo potrete anche farli esplodere manualmente colpendoli con qualsiasi attacco.

Saetta Pulsante Lv. 3 Di base tutte le magie di questo albero delle abilità sono molto forti, ma Saetta Pulsante ha il vantaggio di essere disponibile sin da subito. Questo attacco vi permetterà di devastare i nemici con dei letali proiettili di luce e, come se non bastasse, non sarete neanche costretti a mirarli direttamente per colpirli.



Alla conquista di Athia!

Qui si conclude la nostra guida sulle migliori abilità di Forspoken. Adesso non vi resta altro da fare che iniziare la vostra avventura nel mondo di Athia e sgominare ogni minaccia grazie alle magie più efficaci del gioco.

Forspoken è disponibile ora per PC e PlayStation 5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.