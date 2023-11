Offerta 11.11: Ninkear abbatte i prezzi di molti prodotti top di gamma

Per il giorno dei single, l’11.11, anche Ninkear si mette in prima linea con interessanti offerte su diversi dei suoi prodotti: dai laptop, ai tablet passando per i mini-PC, vediamo insieme cosa ci offre l’azienda

L’11 novembre si sta velocemente avvicinando così come le tante offerte interessanti messe in campo dalle aziende per l’annuale festa dei single. Fra queste anche Ninkear, azienda cinese che produce laptop, tablet e mini-PC di alta qualità a prezzi tutto sommato abbordabili. Oltre alle varie offerte, che vedremo nelle prossime righe, Ninkear ha anche organizzato una sorta di giveaway per tutti i nuovi clienti. Se infatti vi registrerete al sito ufficiale di Ninkear nel corso dei due giorni dedicati all’evento, il 10 e l’11 novembre, avrete la possibilità di vincere i seguenti prodotti:

N16 Pro Laptop – 549.99€, quantità: 1 N14 Laptop – 359.99€, quantità: 3 11 in 1 Docking Station – 39.99€, quantità: 20

Ninkear e le sue offerte per l’11.11: laptop e tablet a prezzi molto vantaggiosi

Se invece siete già clienti Ninkear e volete approfittare delle numerose offerte che il sito proporrà il 10 e l’11 novembre, qua sotto avete una panoramica delle più vantaggiose.

Prodotto: N16 Pro , disponibile in due configurazioni: 16+1T: 549.99€ 32+2T: 649.99€

, disponibile in due configurazioni: Caratteristiche : Performance del chip potente ed efficiente: 12th Intel Core i7-1260P fino a 4.70Gh Dimensioni e schermo: 16 pollici, 2.5K ips, 165Hz refresh rate Wi-Fi 6

:

Prodotto: N14 Pro , disponibile in due configurazioni: 16+512: 379.99€ 16+1T: 429.99€

, disponibile in due configurazioni: Caratteristiche : Big core caimlydeal con varie attività: Intel i7-1165G7 Burst Frequency 4.7 GHz Schermo da 14.1 pollici alta definizione con una cornice sottile da 5mm, office learning più efficiente

:

Prodotto: A15 Plus , disponibile in due configurazioni: 16+1T: 459.99€ 32+2T: 529.99€

, disponibile in due configurazioni: Caratteristiche : AMD Ryzen 7 5700U fino a 4.3 GHz Potente batteria da 9000 mAh, 10 ore di operazioni in continuo 3200Mhz DDR4 RAM + NVME SSD

:

Prodotto: N14 , disponibile in due prezzi: 359.99€ 399.99€

, disponibile in due prezzi: Caratteristiche : Touschreen da 14 pollici 4K Processore Intel N95 12esima Generazione Flipping e folding a 360°

:

E queste erano le offerte più interessanti che Ninkear metterà in campo il 10 e l’11 novembre per l’annuale Festa dei Single. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della tecnologia!