What If...?: la seconda stagione arriva per Natale

La seconda stagione di What If…? arriverà per Natale come regalo dai Marvel Studios, godiamoci le festività natalizie in casa Marvel!

Non hanno ancora rivelato una data precisa, ma la Disney ha confermato che la seconda stagione di What If…? arriverà per il periodo natalizio come regalo di Natale. Quando gli americani parlano di holiday season intendono il periodo che va tra le feste natalizie e l’inizio del nuovo anno, quindi aspettiamoci di goderci il ritorno della serie animata in quel lasso di tempo. Dovremo aspettare il primo trailer per scoprire la data d’uscita precisa.

Marvel ci farà da Babbo Natale: la seconda stagione di What If sarà un regalo di Natale

In attesa di vedere il trailer che ci rivelerà quale sarà il giorno preciso in cui la seconda stagione di What If…? verrà pubblicata sulla piattaforma streaming Disney+, abbiamo già i titoli degli episodi (anche se non ancora ufficiali) che ci hanno dato alcuni indizi su cosa vedremo nella nuova stagione. Sappiamo per certo che vedremo l’episodio tagliato dalla prima stagione con Tony Stark e Nebula su Sakaar, e quello con l’introduzione del nuovo personaggio, la supereroina nativo-americana Kahhorti, creata appositamente per la serie con alla regia Bryan Andrews e con gli sceneggiatori Graham e Joel Fisher. Non è ancora chiaro se la seconda stagione sarà completamente antologica o sfocerà in un crossover nell’episodio finale come è stato per la prima stagione. Se c’è una cosa che abbiamo imparato dalla Marvel, è che amano creare interconnessioni tra i personaggi, i film e le serie tv, non ci sorprenderebbe se continuassero la storia dei Guardiani del Multiverso.

Noi abbiamo apprezzato particolarmente la prima stagione, specialmente grazie allo stile d’animazione sofisticato che ha una sua identità. La serie ci ha stupiti proprio per questo, e ricevere la seconda stagione di What If…? come regalo di Natale ci entusiasma parecchio! Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati su What If…? e tanto altro dal mondo Marvel!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.