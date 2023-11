Partite Serie A con IPTV gratis: tutti i rischi

Scopriamo, in questo articolo, il perché non dovreste prendere in considerazione la possibilità di seguire le partite di Serie A tramite IPTV: dalle controversie legali alla sicurezza dei vostri dati

Guardare le partite di Serie A in streaming gratuitamente tramite IPTV non è un’opzione che deve essere presa in considerazione. Bisogna infatti specificare sin da subito che si tratta di una vera e propria attività illecita, che può comportare sanzioni particolarmente pesanti, definite dalle leggi vigenti in Italia. Inoltre, l’uso dei servizi IPTV non autorizzati non solo infrange la legge, ma può anche esporre l’utente a vari pericoli relativi alla sicurezza informatica, inclusa la possibilità di contaminare i propri dispositivi con virus e malware. Vediamo dunque di capire quali rischi vengono corsi se si sfrutta il cosiddetto pezzotto.

Multe e sanzioni salate

L’utilizzo dei servizi di IPTV pirata è un’attività che richiama rischi considerevoli. Questi servizi, in base a quanto stabilito dalla nuova legge anti pezzotto, sono illegali e possono portare a sanzioni particolarmente severe. Le leggi italiane sono chiare e non lasciano spazio ad interpretazioni: chi sceglie di rivolgersi a tali servizi si espone a multe e sanzioni salate, che possono arrivare fino a 5.000 euro e a 3 anni di detenzione.

Oggi il rischio di venire “pizzicati” è più vivo che mai. Le autorità oramai adottano dei sistemi informatici tali da risalire facilmente e velocemente agli IP degli spettatori delle IPTV illegali, e questo vale sia per i match di Serie A, sia per gli altri contenuti trasmessi in streaming. Per quel che riguarda le partite della massima serie italiana, gli unici contenuti fruibili gratuitamente sono i goal e le sintesi al termine delle partite.

In base alle informazioni viste finora, le sanzioni come gli arresti e le multe bastano per fungere da potente deterrente contro la visione dei contenuti illegali trasmessi dal pezzotto. Si rischia, in altre parole, di rovinarsi la vita semplicemente per guardare una partita senza spendere soldi.

Finanziamento delle attività illegali

Chi usufruisce dei servizi delle IPTV illegali diventa in qualche modo complice attivo delle attività che gestiscono questi business. Nello specifico, usando il pezzotto, si finanziano le reti criminali responsabili di altri illeciti molto gravi, dalla prostituzione fino ad arrivare allo spaccio di droga. Il fatto di rinunciare a questa tentazione, dunque, vuol dire non solo evitare di premiare tali reti, ma schierarsi al fianco delle autorità per impedirne la proliferazione, e per assestare un duro colpo alla criminalità organizzata.

I rischi legati alla sicurezza dei propri dati

I servizi di IPTV illegali, per il loro funzionamento, richiedono spesso l’accesso ai dati sensibili degli utenti. Questi possono includere dettagli personali come nome, indirizzo email e persino informazioni finanziarie, come i numeri della carta di credito. L’utilizzo di queste piattaforme, dunque, produce rischi enormi in termini di violazioni della privacy, furto di identità e frodi finanziarie.

Per quel che riguarda la sicurezza informatica, chi fa uso del pezzotto corre anche il pericolo di venire bersagliato dagli attacchi di phishing. Per non parlare poi dei virus e dei malware che potrebbero infettare il computer, lo smartphone o il televisore smart utilizzati per vedere le partite di Serie A gratis. In altri termini, si parla di ulteriori pericoli che rendono assolutamente sconveniente l’uso dei servizi di streaming illegali.

