Doogee S96 GT: upgrade per il primo smartphone con videocamera per la visione notturna

In questo articolo presentiamo il nuovo rugged phone Doogee S96 GT, dotato di videocamera per la visione notturna e di altre features

I telefoni rugged sono progettati per scopi specifici e, per questo motivo, sono il modo migliore per testare nuove tecnologie. Uno dei più memorabili è l’S96 Pro di Doogee. Questo è infatti il primo smartphone con telecamera per la visione notturna. Due anni dopo, dopo averne venduti un milione sparsi in tutto il mondo, Doogee ha deciso di reinventarlo come S96 GT con funzionalità aggiornate.

I principali miglioramenti

L’azienda si è assicurata di mantenere un buon numero di caratteristiche precedenti per preservarne l’essenza ed il fascino. Doogee S96 GT ha lo stesso design del suo predecessore con miglioramenti nella memoria, nel chipset, nella fotocamera interna e nel sistema operativo. Parlando dell’aspetto, la S96 GT avrà una speciale variante in oro giallo in edizione limitata. Parlando di miglioramenti, il nuovo S96 GT utilizzerà il chipset MediaTek Helio G95 con miglioramenti rispetto all’Helio G90 utilizzato dall’S96 Pro. Con questo chipset, questo nuovo modello sarà più veloce, più fluido e più affidabile. Lo spazio di archiviazione di base ha visto anche un notevole incremento da 128 GB nel modello Pro a 256 GB nel nuovo modello S96 GT. Non è finita qui, l’S96 GT ha infatti anche uno slot per schede SD che consentirà di espandere la memoria fino a 1 TB.

Doogee S96 Pro è stato il primo dispositivo a essere lanciato con una videocamera per la visione notturna. Anche l’S96 GT avrà questa importante feature, ma con una nuova capacità migliorata di catturare qualsiasi cosa entro un raggio di 15 m.

Display e videocamera

Un’altra area che l’S96 GT migliora rispetto all’S96 Pro è con la fotocamera interna. Il modello più recente sfoggia un clicker selfie da 32 MP invece di una fotocamera frontale da 16 MP sul modello precedente. Inoltre, il nuovo Doogee S96 GT supporterà l’ultimo sistema operativo Android 12. Come accennato in precedenza, l’azienda ha mantenuto molte cose invariate nel modello più recente. Ciò include il display da 6,22 pollici con protezione Corning Gorilla Glass, la batteria da 6320 mAh e la configurazione della fotocamera da 48 MP + 20 MP + 8 MP sul retro.

Altre somiglianze sono le classificazioni IP68 e IP69K che rendono resistenti all’acqua sia l’S96 Pro che l’S96 GT. Sono inoltre certificati MIL-STD-810H, il che significa che sono utilizzabili in condizioni climatiche estreme senza alcun problema. Doogee S96 GT eseguirà anche Android 12 anziché Android 10 con cui viene fornito il modello Pro. L’S96 GT dovrebbe essere lanciato su AliExpress e Doogeemall a metà ottobre con sconti e coupon imperdibili. C’è anche un modo per vincerne uno gratis tramite un giveaway. Le persone interessate possono visitare il sito Web ufficiale del Doogee S96 GT per saperne di più.

