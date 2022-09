ASUS: presenta lo chassis Prime AP201 MicroATX

Design smart, flessibile e funzionale, con impiego efficiente degli spazi e massima praticità d’uso, per sfruttare al meglio i suoi 33 litri di volume, scopriamo insieme il chassis Prime AP201 MicroATX di ASUS

ASUS annuncia lo chassis Prime AP201, caratterizzato da un design moderno e minimalista. La nuova proposta per gli amanti del PC fai-da-te è caratterizzata da dimensioni compatte, ma che tuttavia offrono supporto per radiatori, schede grafiche e alimentatori di grandi dimensioni in soli 33 litri di spazio.

Le dimensioni compatte che gli utenti desiderano, lo spazio interno di cui hanno bisogno

Costruito per schede madri microATX, ASUS Prime AP201, offre l’equilibrio perfetto tra dimensioni e versatilità. Il suo volume totale è di soli 33 litri, quindi occupa molto meno spazio sulla scrivania rispetto a un tipico tower ATX, pur offrendo al suo interno tutto lo spazio necessario per alloggiare anche componenti di fascia alta.

Ideale per assemblare un PC gaming, perfetto per realizzare una postazione indirizzata alla creazione di contenuti, l’AP201 supporta schede grafiche fino a 338 mm di lunghezza. Si tratta di uno spazio sufficiente per ospitare anche schede grafiche di fascia alta, fino alla ROG Strix GeForce RTX 3090.

Per quanti intendono installare un dissipatore a liquido AIO e, spingersi ai limiti con un overclock aggressivo della CPU, il pannello superiore supporta radiatori fino a 360 mm, consentendo di montare facilmente un radiatore a tre ventole per ottenere massime prestazioni. Poiché l’AP201 può ospitare alimentatori standard per il formato ATX, coloro che sceglieranno il nuovo case ASUS Prime per realizzare il proprio PC avranno anche a disposizione un’ampia gamma di opzioni tra cui scegliere per l’alimentazione.

Spazio necessario per alloggiare i componenti più voluminosi

Oltre a offrire lo spazio necessario per alloggiare i componenti più voluminosi, AP201 ha anche spazio e comode funzioni per semplificare ulteriormente l’assemblaggio. Entrambi i pannelli laterali sono fissati con un meccanismo di bloccaggio semplice, ma altrettanto sicuro, che garantisce l’accesso ai componenti interni senza l’uso di alcun attrezzo.

Per mantenere l’interno libero da ingombri o disordine, il pannello che alloggia la scheda madre presenta aperture strategicamente posizionate e, offre un generoso spazio di ben 32 mm che consente una perfetta ed ordinata gestione dei cavi.

Funzionalità e stile

Quando si costruisce un PC, spesso si cercano case che mettano in vista i vari componenti. Dopotutto è normale: dopo aver selezionato con cura i componenti del PC per ottenere un’estetica coerente, aver sincronizzato l’illuminazione dei LED ARGB e aver gestito meticolosamente i cavi, è logico che si voglia anche mostrare il risultato del proprio lavoro.

Un pannello laterale in vetro temperato, è generalmente il modo più immediato per realizzare questo obiettivo; tuttavia, il vetro temperato blocca il flusso d’aria e non consente un raffreddamento ottimale per componenti ad alte prestazioni.

Per assicurare un flusso d’aria eccellente e una prospettiva unica sui componenti interni del PC, i pannelli laterali e la parte anteriore di ASUS Prime AP201 presentano una rete metallica quasi filtrante. La maglia quadrata agisce come un’ampia presa d’aria, assicurando flussi d’aria fresca per tutti i componenti interni, ma lasciando comunque in mostra l’hardware all’interno. L’illuminazione con LED ARGB risulta infatti ancora evidente, grazie ai motivi moiré creati dalle linee parallele della rete.

Due opzioni di colore

Le due opzioni di colore, offerte dall’AP201, offrono uno sfondo neutro per ogni build. Per coloro che amano personalizzare con effetti di luce RGB i propri componenti, il modello completamente bianco offre una tela perfetta per accentuare gli effetti di luce. È ideale, inoltre, nell’abbinamento con i componenti e le periferiche ASUS della serie Moonlight White, per una configurazione davvero elegante, minimalista ma al tempo stesso inconfondibile.

In alternativa, l’opzione di colore nero, offre un look più classico, discreto e raffinato, facile da coordinare con una più ampia gamma di componenti. Per entrambe le opzioni di colore, è facile abbinare l’AP201 con una scheda madre ASUS Prime; l’estetica della Prime Z690M-Plus D4, ad esempio, grazie all’alternanza di elementi bianchi e neri, si integra perfettamente con entrambe le colorazioni di questo chassis.

Flessibilità per una grande connettività

Molti dei dispositivi odierni integrano una porta USB Type-C, con cui gli utenti possono ricaricare i propri dispositivi, inviare un segnale video, accedere a memorie esterne ad alta velocità o, collegare altre periferiche, come le proprie cuffie gaming preferite.

Prime AP201, offre una porta USB Type-C, sul pannello frontale in grado di raggiungere una velocità di trasferimento di 10Gbps, assicurando che ognuna di queste opzioni sia sempre a portata di mano. Sono presenti anche due porte USB Type-A e un jack per microfono e cuffie, tutti collocati sul pannello frontale, anziché sulla parte superiore, di gran lunga la localizzazione più comoda per un PC desktop.

Il nuovo standard per i case microATX

Sfrutta in modo efficiente e versatile, le sue dimensioni compatte per offrire un equilibrio convincente di prestazioni, eleganza e funzionalità. Il pannello laterale in rete metallica assicura un ampio ed efficace flusso d’aria oltre ad offrire una accattivante vista sui componenti interni, mentre il design completamente bianco o nero garantisce un’estetica pulita e raffinata.

Il volume contenuto del case di soli 33 litri, gli conferisce un profilo compatto, pur potendo alloggiare schede grafiche di dimensioni standard, radiatori da 360 mm, per il raffreddamento a liquido e PSU di dimensioni ATX. La porta USB Type-C sul pannello frontale permette di avere ogni opzione connettività, sempre a portata di mano.

Disponibilità e prezzi

Lo chassis microATX ASUS Prime AP201, è già disponibile presso gli Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered e, i principali Partner commerciali. Ad un prezzo consigliato al pubblico di 99,90€.

Cosa ne pensate di questo nuovo chassis, il Prime AP201 MicroATX di ASUS?