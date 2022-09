E-commerce e lockdown: i settori più floridi secondo Nomisma

L’emergenza sanitaria che negli ultimi anni ha interessato l’Italia, unitamente a tutto il mondo, ha avuto delle ripercussioni importanti sul modo di acquistare, in particolar modo sul commercio elettronico

Le limitazioni alla libertà personale, su tutti i lockdown del 2020, hanno infatti spinto molte persone ad acquistare su Internet: anche gli scettici, dunque, hanno dovuto effettuare per la prima volta in rete le loro compere.

Sebbene il commercio elettronico stesse facendo registrare in maniera pressoché costante dei tassi di crescita, l’emergenza sanitaria ha spinto ulteriormente gli acquisti online, rendendo tali trend ancora più accentuati.

Sebbene oggi l’emergenza sembra essere superata, quantomeno nella sua fase più critica, e ci si possa dunque recare senza problemi presso dei punti vendita fisici, tante persone hanno scelto di restare fedeli all’e-commerce, avendo sperimentato sulla propria pelle quanto questa formula sappia essere pratica e conveniente.

I settori dell’e-commerce più gettonati nel 2020

Ma quali sono stati i settori dell’e-commerce rivelatisi più gettonati in Italia nel 2020, ovvero nell’anno più critico dal punto di vista pandemico? A rispondere a questa domanda è stata Nomisma, società di consulenza strategica e aziendale che ha dedicato molteplici studi ai cambiamenti che l’emergenza sanitaria ha apportato nei comportamenti dei consumatori.

1 – Informatica ed elettronica

Ebbene, durante il 2020 gli italiani hanno acquistato in rete soprattutto articoli di informatica ed elettronica: secondo Nomisma, infatti, ben il 48% degli italiani ha acquistato sul web dei prodotti di tale tipo.

Questa categoria, ovviamente, è davvero enorme dal punto di vista merceologico: in essa rientra ad esempio l’acquisto di notebook , prodotti immancabili in e-commerce “tech” come ByTecno, come anche l’acquisto di smartphone, periferiche per computer, piccoli elettrodomestici, smart TV ed altro ancora.

2 – Abbigliamento e calzature

Al secondo posto di questa speciale classifica figura invece il settore abbigliamento e calzature: Nomisma rileva come il 30% degli italiani abbia effettuato acquisti di questo tipo durante l’anno in questione e anche questa, ovviamente, è una categoria estremamente ampia e variegata.

3 – Farmaci, parafarmaci e integratori

Al terzo posto vi è una categoria costituita da farmaci, parafarmaci ed integratori: il 24% degli italiani avrebbe infatti compiuto acquisti di questo tipo nel corso del 2020.

Tale categoria abbraccia non solo tutti i medicinali in senso stretto, ma anche i cosiddetti parafarmaci, quindi prodotti tipicamente forniti dalle farmacie ma comunque non definibili dei farmaci (articoli di sanitaria, prodotti per il benessere sessuale, solari, prodotti per la cura della pelle e dei capelli ecc.) e tutti gli integratori alimentari, anch’essi prodotti che non rientrano propriamente nella categoria dei farmaci e dunque anch’essi acquistabili liberamente, senza alcuna necessità di prescrizione medica.

4 – Arredi e accessori per la casa

Nel 2020, infine, sono stati cospicui anche gli acquisti online di arredi ed accessori per la casa: in questo caso la percentuale è stata, secondo Nomisma, del 20%.

Tale categoria non abbraccia soltanto i mobili, ma anche l’oggettistica, gli elementi di design e quant’altro possa essere utile per impreziosire un’abitazione a livello estetico.