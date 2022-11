Black Friday Elgato: da Stream Deck a Facecam, ecco le offerte

Il Black Friday è appena iniziato ed ecco che fioccano le offerte Elgato che includono Stream Deck e Facecam. Vediamo tutti i prodotti

Quello che è appena iniziato è forse l’evento più atteso da tutti gli acquirenti mondiali. Migliaia di prodotti in forte sconto sono un’ottimo pretesto per farsi un regalo o per regalare qualcosa di utile a chi si vuole bene. In mezzo a tutte queste offerte non poteva di certo mancare Elgato, che fra i suoi prodotti in sconto per il Black Friday propone anche lo Stream Deck XL e la sua famosa Facecam. Vediamoli tutti.

Non solo Stream Deck e Facecam fra i prodotti Elgato in offerta per il Black Friday

Elgato è sicuramente uno dei marchi più rinomati fra i content creator, in grado di realizzare prodotti molto validi che possono aiutare in vari modi gli utenti. Il primo prodotto proposto per questo Black Friday è lo Stream Deck XL, il controller da studio con ben 32 tasti macro altamente programmabili.

Se siete alla ricerca di un buon microfono, questo prodotto farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del microfono Wave:3, il microfono USB a condensatore e soluzione di mixaggio digitale, disponibile con uno sconto di ben 50 € nelle colorazioni nera e bianca. Se un microfono da tavolo non fa al caso vostro, Elgato propone anche Wave Mic Arm, il braccio da fissare alla vostra scrivania sul quale potrete montare il microfono.

Per chi cerca una scheda di cattura esterna, Elgato propone HD60 X. Di questo prodotto vi avevamo già parlato nella nostra recensione. Per leggerla potete cliccare sul seguente link.

I content creator hanno sempre bisogno di una buona webcam con la quale riprendersi per farsi conoscere al pubblico. Ecco allora che alla lista dei prodotti in offerta si aggiunge anche Facecam, la webcam Full HD 1080p60 per streaming live, gaming e videochiamate.

Tuttavia una buona videocamera non è tutto. Per avere una buona resa nel video occorre anche avere un’ottima illuminazione. In questo senso, la società acquisita ormai da Corsair da diversi anni, propone due soluzioni: Key Light Mini, il pannello LED portatile da 800 lumen e batteria ricaricabile, e Key Light Air, la luce professionale da scrivania a 1400 lumen con temperatura e luminosità regolabili tramite app.

Dulcis in fundo, per chi non ama far vedere la propria stanza alle sue spalle e preferisce mantenere un po’ di privacy, Elgato sconta il suo Green Screen, il pannello chroma key retrattile per rimuovere lo sfondo, con tessuto antipiega e installazione ultrarapida.

Queste offerte saranno valide solo per la giornata odierna, quindi affrettatevi ad approfittarne! Cosa ne pensate di questi sconti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte e news relative all’universo hardware e non solo, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!