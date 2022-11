Recensione Icecream Video Converter: un buon convertitore video gratuito

Se cercate un buon convertitore video gratuito, probabilmente scegliere Icecream Video Converter può essere una ottima opzione. Vediamo perchè nella nostra recensione!

In questa recensione prendiamo in esame Icecream Video Converter, un convertitore video completamente gratuito che offre diverse funzionalità aggiuntive che non fanno mai male. Un programma semplice, ma efficace. Andiamo a scoprirlo più da vicino!

Interfaccia grafica | Recensione Icecream Video Converter

Con l’interfaccia grafica partiamo già bene. Infatti, nonostante molto spesso nei prodotti gratuiti sia un po’ spartana, Icecream Video Converter è veramente molto curata. Il programma utilizza di default una palette colori rossa che rende omogenea ed elegante tutta la finestra. Si può scegliere se usare un tema chiaro o scuro, in ogni caso il risultato è molto piacevole per l’occhio. Inoltre tutta l’interfaccia è stata semplificata all’osso in modo che risulti semplice ed intuitivo utilizzare il software. Si possono aprire i file da convertire semplicemente trascinandoli dentro la finestra di Icecream Video Converter oppure utilizzando il pulsante dedicato. In basso potremo scegliere il formato e la risoluzione dei output, sempre tramite degli inequivocabili pulsantoni. Per le funzionalità aggiuntive si apriranno delle finestra pop up con cui interagire. Ottimo lavoro sulla GUI quindi!

Utilizzo e prestazioni | Recensione Icecream Video Converter

Come già anticipato all’inizio della recensione, questo convertitore video è davvero semplice ed intuitivo. Bastano pochi click per impostare la conversione nel formato e nella risoluzione desiderati. Sono supportati i formati video più comuni tra cui MP4, AVI, MKV, MOV e altri. L’audio invece è supportato solamente in formato MP3, forse siamo un po’ limitati in questo. In realtà siamo un po’ limitati in tutto perché saremo costretti a scegliere una delle combinazioni predefinite, senza possibilità di personalizzare a nostro piacimento il contenuto. Tuttavia ci viene offerta una buona varietà di opzioni che sono più che sufficienti per l’utente medio.

Ottima la possibilità di aprire e convertire più file insieme, cosa non scontata per un software gratuito come Icecream Video Converter. Di solito queste funzionalità vengono offerte a pagamento. Le prestazioni sono in ogni caso molto buone e il risultato è buono dal punto di vista della qualità.

Questo convertitore video mette anche a disposizione alcune funzionalità molto basilari di video editing, ma anche molto apprezzate. Ad esempio si potrà tagliare il video all’inizio o alla fine per renderlo più breve oppure aggiungere dei sottotitoli. Altra funzionalità molto interessante è la possibilità di aggiungere un watermark tramite un’immagine o un testo di cui si può controllare posizione e opacità, oltre che utilizzare un effetto di mosaicizzazione per rendere impossibile la rimozione della filigrana. Manca come sempre però la possibilità di personalizzare a piacimento gli effetti.

Conclusioni

Siamo di fronte ad un convertitore video completamente gratuito che offre poche limitazioni rispetto a competitor diretti. Di Icecream Video Converter abbiamo apprezzato molto l’interfaccia grafica ben curata e l’immediatezza d’uso. Tuttavia rimane un po’ da migliorare la personalizzazione delle funzionalità che limita molto l’espressività del software, specialmente il formato audio limitato a MP3. Tutto sommato però per un uso amatoriale e disinteressato va alla grande! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!