Black Friday Corsair: una marea di sconti su tanti prodotti

Con il Black Friday ormai alle porte anche Corsair sconta tanti prodotti, regalando delle vere e proprie offerte sull’hardware

Il periodo dedicato agli sconti è ormai alle porte e tutti si preparano a fare acquisti cercando di sfruttare le varie offerte presenti su tutti gli store. A queste si aggiunge anche Corsair, la società statunitense dedita alla produzione di componenti hardware, che in occasione del Black Friday ha messo in sconto tantissimi prodotti che vanno dai case agli headset, passando per mouse e tastiere e così via. Vediamo insieme tutti le offerte presentate dalla società.

Ecco i prodotti Corsair interessati dagli sconti del Black Friday

Iniziamo questa carrellata di prodotti proprio con il case, l’elemento principale che contiene al suo interno tutti i componenti hardware e li protegge dalla polvere e da urti accidentali. La società propone in offerta i suoi 4000X nelle colorazioni bianca e nera e i 4000D Airflow. Eccoli qui di seguito:

Continuando con le offerte troviamo i sistemi di raffreddamento H100i RGB ELITE e H115i RGB ELITE, oltre al set di 3 ventole LL120 RGB, ideali per creare un ottimo flusso d’aria e rinfrescare tutti i componenti all’interno del case.

Passando alle periferiche, vedremo per prime le offerte dedicate agli headset, molto importanti per sentire ogni minimo dettaglio acustico dei nostri giochi preferiti. La società propone ben tre modelli in sconto, ovvero le HS55 Surround, le HS80 RGB Wireless e le Virtuoso RGB Wireless , nelle relative versioni bianche e nere.

(in offerta su amazon.it) Corsair Virtuoso RGB Wireless Alta Fedeltà Cuffia Gaming, 7.1 Surround Audio, Compatibili con PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivi Mobile, Bianco Qualità acustica senza compromessi: una coppia selezionata di driver in neodimio ad alta densità da 50 mm con regolazione di precisione offre un audio surround 7.1 avvolgente, in un intervallo di frequenza tra 20 hz e 40.000 hz; il doppio rispetto alle cuffie da gioco tradizionali

Per quanto riguarda le tastiere e i mouse troviamo invece il modello K55 RGB PRO XT come tastiera, mentre per i mouse abbiamo il Dark Core RGB PRO SE, l’M65 PRO RGB, l’Harpoon Wireless RGB e il Nightsword RGB.

(in offerta su amazon.it) Corsair Harpoon Wireless Rgb Mouse Ottico da Gioco, Ricaricabile, con Tecnologia Slipstream, Sensore Ottico 10000 Dpi, Retroilluminazione a LED Rgb, Nero Gioca con la superveloce TECNOLOGIA SLIPSTREAM CORSAIR WIRELESS con latenza inferiore a 1 ms, opPure utilizza la connessione Bluetooth a bassa latenza o un cavo USB

Corsair Nightsword RGB, Regolabile FPS/MOBA Mouse Gaming Ottico (18000 DPI Ottico Sensore, Sistema di Regolazione del Peso, 10 Pulsanti Programmabili, Retroilluminazione LED RGB), Nero Il software esclusivo di CORSAIR consente di rilevare automaticamente il baricentro in tempo reale, consentendoti di regolare il peso del mouse da 119 a 141 g e di correggerne il bilanciamento per adattarlo perfettamente alla tua mano.

Cosa fare invece se desiderassimo un piano d’appoggio per il nostro mouse e, magari, la nostra tastiera? Corsair ha pensato anche a questo, scontando i tappetini MM300 PRO, MM700RGB, MM350 PRO e MM200 PRO.

(in offerta su amazon.it) CORSAIR MM700RGB GAMING MOUSE PAD - EXTENDED-XL Illuminazione RGB dinamica a tre zone a 360°: immergiti nel gioco grazie ad un'illuminazione RGB con controllo diretto integrato o tramite il software CORSAIR iCUE

Queste erano tutte le offerte pensate da Corsair per i propri utenti.