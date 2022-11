Black Magic Friday 2022: tutti gli sconti di Instant Gaming

Sotto con gli sconti: Instant Gaming si rimbocca le maniche per un Black Friday 2022 davvero (ma davvero, davvero) degno di questo nome

Diciamoci la verità: il suolo italiano (nel contesto videoludico o meno) non si è mai dato troppo da fare per tenere fede al Black Friday oltre ad appropriarsi indebitamente del nome, ma per il venerdì nero del 2022 a correre in nostro aiuto ha provveduto Instant Gaming. Il marketplace del formato digitale ha in serbo molte offerte intriganti (da cui il secondo nome: Magic), e siamo qui per elencarle tutte, dalla prima all’ultima. No, non scherziamo: il listino prezzi di IG è generoso e noi siamo qui per riportarlo per intero. La lista è in ordine alfabetico, quindi tenetelo a mente se volete trovare subito ciò che cercate. C’è di che perdersi, del resto!

Lista degli sconti di Instant Gaming per il Black Friday 2022

L’elenco è come segue: qui sotto troverete tutte le offerte del Black Friday 2022, e tra parentesi vedrete il prezzo base (già scontato di suo) dei giochi su Instant Gaming. Prima di passare, naturalmente, al piatto forte: la cifra ridotta che dovrete sborsare!

A Plague Tale: Requiem (€34,99; 33,59)

A Plague Tale: Requiem Xbox Series X|S (€49,98; 46,99)

Age of Empires II: Definitive Edition (€5,99; 4,99)

Assassin’s Creed Valhalla (Europe) (€17,99; 16,49)

Assassin’s Creed Valhalla (Xbox ONE / Xbox Series X|S) (Europe) (€23,49; 21,49)

Assetto Corsa (€3,89; 2,69)

Assetto Corsa (Xbox ONE / Xbox Series X|S) (Europe) (€8,90; 8,09)

Assetto Corsa Ultimate Edition (€7,48; 4,59)

Batman: Arkham Collection (€6,08; 4,99)

Battlefield 5 (€13,99; 12,49)

Bayonetta 3 (Europe) (€56,49; 55,49)

Call of Duty: Modern Warfare II Cross-Gen Bundle (Xbox ONE / Xbox Series X|S) (€62,99; 61,49)

Chivalry 2 (€14,19; 12,99)

Cities: Skylines – Plazas & Promenades (€8,68; 7,49)

Conan Exiles (€6,99; 5,49)

Construction Simulator (€26,99; 25,49)

Crusader Kings III Royal Edition (€24,23; 22,99)

Cult of the Lamb (€21,03; 18,99)

Days Gone (€11,99; 9,99)

DayZ (Europe) (€27,99; 26,79)

Dead by Daylight (€5,99; 5,49)

Destiny 2: Lightfall + Annual Pass (€68,69; 66,19)

Detroit: Become Human (€11,99; 10,49)

Dying Light Definitive Edition (Europe) (€8,99; 6,99)

Elden Ring (Europe) (€43,99; 41,49)

Escape from Tarkov (€33,49; 30,99)

Euro Truck Simulator 2 (€5,99; 4,99)

Evil West (€37,99; 33,99)

Evil West (Xbox ONE / Xbox Series X|S) (Europe) (€48,49; 46,99)

F1 22 (€34,49; 26,79)

F1 Manager 2022 (Europe) (€25,69; 22,99)

Far Cry 6 (Europe) (€19,49; 11,49)

FIFA 23 (€51,49; 41,99)

FIFA 23 PS5 (€47,50; 45,99)

FIFA 23 Xbox ONE (€52,69; 31,99)

FIFA 23 Xbox Series X|S (€61,99; 39,99)

FIFA 23: 2800 FUT Points (€19,99; 18,29)

FIFA 23: 2800 FUT Points (Xbox ONE / Xbox Series X|S) (Europe) (€19,99; 18,49)

FIFA 23: 5900 FUT Points (Xbox ONE / Xbox Series X|S) (Europe) (€39,99; 36,99)

Football Manager 2023 Multi (Europe) (€36,99; 32,29)

Forza Horizon 5 (PC / Xbox ONE / Xbox Series X|S) (€36,73; 32,99)

Forza Horizon 5: Premium Edition (PC / Xbox ONE / Xbox Series X|S) (€69,99; 47,99)

Goat Simulator 3 (Europe) (€21,19; 19,19)

God of War (€29,54; 23,99)

Golf With Your Friends (€4,99; 3,99)

Gotham Knights: Deluxe Edition (Europe) (€56,99; 34,99)

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition (€9,49; 8,49)

Guild Wars 2: 2000 Gems (€21,49; 19,99)

Horizon Forbidden West PS5 (Europe) (€30,99; 29,99)

Horizon Zero Dawn Complete Edition (€14,99; 12,19)

Immortals: Fenyx Rising Switch (Europe) (€13,99; 11,99)

It Takes Two (€26,99; 18,59)

Just Dance 2023 Edition PS5 (Europe) (€27,47; 26,09)

Just Dance 2023 Edition Switch (Europe) (€29,49; 25,59)

Marauders (€22,19; 20,49)

Mario Kart 8 Deluxe (Europe) (€55,49; 46,69)

Marvel’s Spider-Man Remastered (€31,99; 29,69)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (€34,49; 31,49)

Microsoft Flight Simulator (PC / Xbox Series X|S) (€48,99; 47,29)

Minecraft: Java & Bedrock Edition (€24,99; 22,99)

Monster Hunter Rise: Sunbreak (€23,99; 19,49)

Mount & Blade II: Bannerlord (€27,90; 26,49)

NBA 2K23 (Europe) (€31,25; 25,49)

Nintendo eShop Card 50€ (€47,25; 46,49)

Nintendo Membership 12 Month (abbonamento individuale) (Europe) (€15,09; 14,49)

Nintendo Switch Sports (Europe) (€37,99; 36,89)

No Man’s Sky (€15,49; 13,99)

Planet Zoo (€9,10; 7,99)

Planet Zoo: Europe Pack (€4,72; 3,79)

Planet Zoo: Twilight Pack (€7,37; 5,99)

PlayStation Network Card Italy 50€ (€40,29; 39,79)

PlayStation Network Card Italy 75€ (€60,19; 59,49)

Pokémon Scarlatto (Europe) (€55,99; 54,99)

Pokémon Violetto (Europe) (€55,99; 54,99)

Ready or Not (€22,99; 20,99)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition (€27,47; 20,99)

Resident Evil Village – Winters’ Expansion (€14,49; 12,79)

Roblox Card – 2000 Robux (€18,99; 17,99)

Sea of Thieves (PC / Xbox ONE / Xbox Series X|S) (Europe) (€25,18; 19,79)

Sonic Frontiers – Digital Deluxe (Europe) (€56,99; 55,49)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (€19,99; 18,99)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Europe) (€29,89; 27,99)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Xbox ONE / Xbox Series X|S) (Europe) (€33,99; 32,79)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (€11,49; 9,69)

The Guild 3 (€16,99; 13,99)

The Sims 4 City Living (€15,70; 14,99)

The Sims 4 Cottage Living (€17,89; 13,29)

The Sims 4 Get To Work (€16,49; 13,29)

The Sims 4 High School Years (€28,79; 24,99)

The Sims 4 Seasons (€18,08; 14,99)

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition (€9,99; 8,49)

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint (Europe) (€11,99; 10,29)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition (Europe) (€8,99; 7,49)

Total War: Warhammer III (Europe) (€34,99; 30,29)

Uncharted Legacy of Thieves Collection (Europe) (€33,49; 30,99)

Victoria 3 (€31,99; 28,49)

Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi (Europe) (€24,93; 23,29)

Xbox Gift Card 20€ (Euro area) (€18,59; 17,99)

Xbox Gift Card 50€ (Euro area) (€46,79; 44,99)

Xbox Live Gold abbonamento annuale (Europe) (€42,80; 39,99)

Xbox Live Gold abbonamento trimestrale (€10,99; 8,99)

La strategia

Vi consigliamo di approfittare di questi tagli il prima possibile: non è il tipo di offerta che vorreste lasciarvi scappare. Avete quattro giorni, fino al 28 del mese. Si è fatto un gran parlare di venerdì nero in questo periodo (definendolo “vero, vero, ma davvero vero”, spesso a sproposito), ma è oggi che dovete agire se volete risparmiare qualcosa e anticipare l’albero. Agire tempestivamente, però, non vuol dire essere anche impulsivi: scegliete in base a quanto spesso (o, meglio ancora, a quanto poco spesso) i vari giochi vengono scontati nei loro marketplace. Se siete tipi da “busta dei soldi”, poi, c’è pur sempre la scelta delle carte prepagate: di certo non le vedrete scontate altrove!

Ora sta a voi dirci la vostra: avete trovato qualcosa di intrigante? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.