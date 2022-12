Tre libri da regalare assolutamente a Natale

Tre libri da regalare a Natale, per chi non sa assolutamente cosa acquistare ai suoi amici bibliofili che sembrano aver letto ogni titolo esistente

Natale è tra una settimana, e i ritardatari dei regali possono trovarsi in crisi, non sapendo cosa regalare ai propri cari. Ogni anno, poi, si pone lo stesso dilemma a chi ha amici lettori: cosa regalare a una persona che macina libri e pare aveli letti tutti? Ecco cinque idee di libri da regalare a Natale che -forse- i vostri amici bibliofili non hanno ancora preso in considerazione!

Libri da regalare a Natale: Eugenia di Lionel Duroy

Eugenia, edito Fazi Editore, è uscito da quattro anni e non ha ricevuto i lustri delle vetrine che meriterebbe, ottimo quindi per quei lettori che si lasciano molto guidare dalle classifiche e dalla pubblicità. Eugenia è cresciuta a Iaşi, in Romania, dove così come nel resto del paese negli anni Trenta, gli ebrei iniziano a essere malvisti a causa del crescente antisemitismo portato dalle idee naziste. Lo stesso accade nella sua famiglia, dove i genitori che il fratello maggiore sviluppano pregiudizi. Quando lo scrittore ebreo Mihail Sebastian (realmente esistito) viene violentemente aggredito da alcuni militanti di estrema destra durante una conferenza, soltanto Eugenia lo difende, colpita da una presa di coscienza su quanto sta accadendo in Romania. Eugenia è determinata a opporsi e cerca quinid di sopravvivere in un paese sconvolto dalla guerra.

L’eredità di Eszter di Sandor Marai

Uno dei libri da regalare a Natale è senza dubbio questo libricino edito Adelphi, una perla della letteratura mitteleuropea scritta dallo scrittore ungherese Sandor Marai. Per vent’anni, Eszter ha vissuto un’esistenza piatta, ma un giorno torna dopo anni Lajos, l’unico uomo che abbia mai amato. Lajos ha la fama di essere un bugiardo e mascalzone, una persona che esercita sugli altri un fascino che riesce sempre ad ingannare. Eszter sa che Lajos torna per prendersi l’unica cosa di valore che ancora non si è portato via, e che lei non farà niente per impedirglielo.

Libri da regalare a Natale: Il Palazzo d’inverno di Eva Stachniak

Varvara Nikolaevna ha sedici anni quando diventa una “protetta della Corona”, al servizio dell’imperatrice Elisabetta Petrovna. La giovane si imbatte un giorno nel conte Bestuzev, Cancelliere di Russia e, secondo le voci, amante della zarina. Nella giovane Nikolaevna, Bestuzev scorge una possibile portatrice della “verità dei sussurri “, la servetta capace di riuscire ad intercettare tutte le possibili informazioni che corrono a corte. Dopo averla istruita, le affida perciò il compito di tenere tenere d’occhio la principessa Sofia Federica Augusta Anhalt-Zerbst, scelta da Elisabetta come consorte del principe ereditario.

Ecco quindi qualche spunto su dei regali di Natale librosi da fare, ma se aveste ancora dubbi ecco tre libri da regalare a chi ha amato La Canzone di Achille.