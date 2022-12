La Canzone di Achille: tre libri da leggere se lo hai amato

Se La Canzone di Achille vi ha fatto innamorare dei retelling della mitologia greca, questi tre libri che vi proponiamo non devono assolutamente mancare nel vostro elenco di lettura, o nelle letture delle persone che sapete aver amato questo romanzo

La Canzone di Achille, retelling dell’Iliade basato sulla storia di Achille e Patroclo, è il libro di esordio di Madeline Miller e senza dubbio uno dei libri più letti degli ultimi anni. Insieme a Circe, della medesima autrice, questo titolo ha segnato l’inizio di una stagione di revival della mitologia e dell’epica greca, mondi che quasi tutti noi abbiamo affrontato sui banchi di scuola e che, magari anche per solo un breve periodo di tempo, ci hanno affascinati e affascinate come non mai. Ecco allora di seguito tre libri che vi consigliamo di leggere se La Canzone di Achille vi ha folgorati, o da regalare se conoscete qualche fan del libro e siete disperati in vista di un regalo di Natale!

L’Iliade | Libri da leggere se hai amato la Canzone di Achille

Come non citare in questa top three il libro che ha ispirato La Canzone di Achille? L’Iliade è un capolavoro della letteratura classica greca, una perla che, nonostante la lunghezza e il linguaggio, va assolutamente letta. Per i pochi che non la conoscessero, questa opera (attribuita ad Omero) narra degli ultimissimi periodi della guerra di Troia e della sua conquista da parte degli achei (i greci). I temi toccati nella narrazione sono molteplici, e vanno dall’importanza dell’eroicità -valore fondamentale per un combattente del tempo- alla guerra, toccando anche temi come l’affetto familiare e l’umanità degli Dei, creature sì dai poteri soprannaturali, ma anche profondamente capricciose.

Per godere al massimo dell’esperienza, vi suggeriamo la seguente edizione, tradotta da Rosa Calzecchi Onesti e con testo greco a fronte.

Il canto di Calliope

Scritto da Natalie Haynes, questo libro è perfetto se volete leggere la guerra di Troia da un’ottima quasi dimenticata: quella femminile, quella delle donne che in qualche modo hanno subito il conflitto, direttamente o indirettamente. Il canto di Calliope racconta infatti delle donne della guerra, quelle come Penelope che hanno visto i loro mariti partire, e quelle come Elena e Andromaca, che l’hanno vissuta in prima persona e il cui esito ha totalmente stravolto le loro vite. Se le righe dolci raccolte ne La Canzone di Achille non vi hanno soddisfatto pienamente, i sentimenti forti racchiusi dalla scrittura della Haynes in questo libro vi inteneriranno senza ombra di dubbio.

La Torcia | Libri da leggere se hai amato la Canzone di Achille

Scritto da Marion Zimmer Bradley, anche La Torcia ci trasporta nell’universo femminile della guerra di Troia, ma lo fa in una maniera diversa. La guerra che ci racconta Omero vede nomi maschili potenti, come Achille, Ettore e Paride: uomini che danno grandi prove di coraggio e combattono per l’onore e il potere, ma spesso dimentichiamo che le donne di questa guerra non erano solo pezzi di carne da riscattare. Potenti e sagge, la storia e il sangue hanno ammutolito la loro voce, tranne quella di una di loro, già ai tempi ignorata: Cassandra. Figlia di Ecuba e Priamo, viene scelta da Apollo come sua sacerdotessa, e da lui riceve il dono -e allo stesso tempo maledizione- della Vista; ma quando profetizza la guerra tra Achei e Troiani e la sconfitta dei secondi, nessuno l’ascolta più, nessuno crede più ad una sua sola parola.

(in offerta su amazon.it) La torcia Editore: HarperCollins Italia

Ecco quindi i libri che vi consigliamo caldamente di leggere se avete adorato La Canzone di Achille, o di regalare a Natale a qualcuno che sapete aver adorato quel libro! Regalare un libro e alimentare l’amore per la lettura è un gesto molto importante, soprattutto in un momento in cui i lettori in Italia sono sempre meno.