Pokémon: addio ad Ash e Pikachu, ecco i nuovi protagonisti

Dopo 25 anni, Pokémon si prepara a dare spazio a nuovi protagonisti, che prenderanno il posto di Ash e Pikachu. Ecco chi sono

Sono passati ben 25 anni da quando Ash Ketchum e il suo inseparabile Pikachu sono apparsi per la prima volta sul piccolo schermo. Insieme hanno allietato i pomeriggi di milioni di bambini appena tornati da scuola. In Italia la prima puntata andò in onda su Italia 1 nel gennaio del 2000, mentre in Giappone già nell’aprile del 1997. La serie animata fu creata da Satoshi Tajiri, grazie al successo ottenuto dai precedenti videogiochi. Da allora il successo è stato incredibile, tanto che i produttori ne hanno creato ben 25 stagioni. Il tutto accompagnato da film, libri, videogiochi, gadget che ancora oggi sono ricercatissimi dai fan della serie.

Pokémon: l’indimenticabile avventura della nostra infanzia

Sono rimasti in pochi a non conoscere il mondo dei Pokémon. Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo che la serie racconta le avventure di un ragazzino chiamato Ash, che ha un sogno: diventare l’allenatore di Pokémon più forte del mondo. Deciderà allora di partire per un incredibile viaggio, che lo porterà ad incontrare e catturare moltissimi di questi simpatici mostriciattoli, sempre accompagnato dal suo fidato Pikachu e da altri amici che incontrerà lungo il cammino.

Come ogni cosa però, dopo più di 2000 episodi, la storia di Ash doveva giungere al termine. L’avventura del giovane allenatore terminerà con un’ ultima stagione celebrativa, di 11 episodi, che verrà trasmessa in Giappone dal 13 gennaio. Possiamo considerare questii nuovi episodi come un ringraziamento per i fan, che per anni hanno seguito i due protagonisti.

Ammettetelo, anche se siete tra coloro che hanno smesso di guardare la serie da tempo, un pochino vi siete emozionati a ripensare alle avventure dei due protagonisti, che tanto vi hanno fatto sognare quando eravate piccoli. Anche se crescendo l’avevate un po’ perso di vista, sapevate che Ash c’era e stava continuando la sua avventura. Sapere che tra poco non sarà più così mette un po’ di nostalgia: la nostra infanzia è davvero finita. Se però state pensando che la saga animata si fermerà, vi state sbagliando. Nel 2023 l’anime tornerà, con due nuovi protagonisti.

Pokémon: i nuovi protagonisti

Dire addio ad Ash non vorrà dire salutare per sempre anche il magico mondo dei Pokémon, che continuerà a vivere grazie a nuovi personaggi. Si tratta di Liko e Roy (il nome è tratto dalla versione giapponese) che si stanno preparando a prendere il posto dei due precedenti protagonisti, portandoci a vivere tantissime nuove avventure. Al loro fianco Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i loro compagni d’avventura, presenti nei videogiochi di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

