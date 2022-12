Kojima al lavoro su un nuovo gioco non ancora annunciato

Kojima Productions e Sony hanno recentemente annunciato ufficialmente Death Stranding 2 e inoltre pare stiano lavorando a un nuovo gioco non ancora svelato. A quanto pare il famoso autore di videogiochi e il suo team hanno più carne al fuoco di quanto si possa immaginare. Per celebrare il settimo anniversario di Kojima Productions, lo studio ha recentemente pubblicato un video in cui Kojima ha condiviso un messaggio ai fan, mostrando anche il nuovo ufficio dello studio (che sembra uscito da un elegante futuro fantascientifico).

Come parte del messaggio, Kojima ha confermato che lo studio sta attualmente lavorando a un altro gioco completamente nuovo oltre al già citato Death Stranding 2. Attualmente non ha fornito molte informazioni a riguardo ma Kojima ha affermato nel video che spera di fornire ai fan maggiori dettagli sul suo nuovo progetto nel 2023. Il titolo sarà completamente nuovo e sarà una sorpresa per tutti i videogiocatori.

