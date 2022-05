SSD PCIe 5.0: Phison, Micron e AMD collaborano insieme

E voi cosa ne pensate di questa nuova SSD PCIe nata dalla collaborazione di Phison, Micron e AMD ? Dateci la vostra lasciando un commento qui sotto e continuate a seguire tuttoteK per restare sempre informati sul mondo delle tecnologia (e non solo!).

Durante il Computex 2022, Phison ha anche altri nuovi prodotti da sfoggiare. Tra questi abbiamo il primo SSD PCIe Gen4 BGA che utilizza il controller PS5021-E21T , una nuova soluzione PCIe Gen4 senza DRAM. Ed ancora una nuova tecnologia per data center e aziende, nonché il il primo PCIe 5.0 Redriver IC al mondo certificato da PCI-SIG. Probabilmente dovremmo riuscire a vedere i primi SSD PCIe 5 verso la fine di quest’anno, ovviamente se la situazione non cambia e continui tutto così.

Phison fornirà il controller SSD e Micron cercherà di rilasciare nuovi SSD PCIe Gen 5 con il marchio Crucial . AMD cercherà di apportare miglioramenti alla piattaforma con le sue imminenti schede madri AM5 , incluse nuove funzionalità come Smart Access Storage per consentire prestazioni ancora maggiori.

Nuovi aggiornamenti dal mondo di tuttoteK per quanto riguarda la nuova SSD PCIe 5.0 . Infatti, probabilmente ci sarà un passaggio rapido al PCIe 5.0 quest’anno e possiamo aspettarci i primi nuovi SSD abbastanza presto. Questa settimana al Computex , Phison (clicca qui per ulteriori informazioni sull’azienda) ha annunciato una nuova collaborazione con AMD e Micron per costruire un ecosistema PCIe Gen 5.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)