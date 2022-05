HP: presenta i nuovi PC HP Pavilion Plus e HP Pavilion x360

HP ha il piacere di annunciare i nuovi PC, HP Pavilion Plus e HP Pavilion x360, questi dispositivi si rivolgono alla Gen Z e ai giovani millennial consentendono loro di lavorare e giocare in qualsiasi posto preferiscano

Oggi, il 52% dei consumatori acquista un PC per la scuola o il lavoro, mentre oltre il 30% lo sceglie anche per l’intrattenimento. In questo scenario, molti affermano che il proprio PC non è in grado di stare al passo con l’utilizzo che ne viene fatto. Intrattenimento ovunque e in qualsiasi modo, per rispondere a questa esigenza HP ha progettato HP Pavilion Plus, PC Laptop da 14” e HP Pavilion x360 PC Laptop da 14”. Questi dispositivi si rivolgono alla Gen Z e ai giovani millennial alla ricerca di dispositivi che consentano loro di lavorare e giocare dal proprio home office, dal giardino di casa o dal luogo di vacanza preferito.

HP Pavilion Plus: ecco le sue funzionalità

Il PC Laptop HP Pavilion Plus da 14” è il più sottile Pavilion di sempre, grazie ai suoi 16,5 mm di spessore e allo chassis interamente in metallo. Le sue funzionalità includono:

Processori Intel Core serie H fino alla 12a gen, discrete graphic NVIDIA GeForce RTX 2050 4G per lavorare e giocare con OMEN Gaming Hub. Il dispositivo si raffredda grazie alle due ventole e alle due heat pipe che ottimizzano il flusso d’aria mentre si gioca e si crea o durante lo streaming o il multi-tasking.

Connessi sempre e in qualunque luogo e performance personalizzate con HP Network Booster.

Esperienze di visualizzazione eccellenti per la navigazione web e lo streaming grazie al display OLED opzionale, una novità assoluta per i PC Pavilion, oltre a una risoluzione fino a 2,8K e a un aspect ratio a 16:10.

Varietà di opzioni colore per adattarsi al proprio stile: Space Blue, Warm Gold, Mineral Silver, Tranquil Pink e Natural Silver.

Le funzionalità del PC Laptop HP Pavilion Plus

Progettato per ruotare di 360 gradi in modo da poter essere utilizzato da qualsiasi angolazione si scelga.

Processori Intel Core serie U di 12a genv e soluzione opzionale Intel 5G 5000 per scaricare film in modo più veloce, per uno streaming live più fluido e per una bassa latenza online per i videogiochi multiplayer.

Il primo laptop consumer di HP con chiusura manuale dell’otturatore della fotocamera, per garantire privacy e sicurezza.

Opzioni colore disponibili in space blue, pale rose gold, e natural silver.

Entrambi i Pavilion offrono funzionalità straordinarie

i Pavilion offrono funzionalità straordinarie, tra cui:

Controllo delle performance di ogni dispositivo con HP Command Center, con Performance Mode, Balanced Mode e Power Saver Mode.

Doppio speaker con Audio by B&O, per sentirsi coinvolti in qualsiasi situazione, ovunque ci si trovi.

Creare senza soluzione di continuità grazie a HP Palette preinstallata.

Esperienza di videochiamata straordinaria grazie alla fotocamera da 5 MP con tecnologia HP Presence, che include la rimozione del rumore AI.

Sicurezza nell’acquisto di un PC da un’azienda che ha a cuore l’ambiente, grazie al portafoglio di PC tra i più sostenibili al mondo.

Entrambi i Pavilion sono realizzati con metallo riciclatoxvi e plastica ocean-boundxvii e sono certificati EPEAT Goldxviii e ENERGY STAR.

Prezzi e disponibilità

HP Pavilion Plus 14″ sarà disponibile a partire dal mese di agosto, a un prezzo di partenza di 1049€. HP Pavilion x360 14″ sarà disponibile a partire dal mese di agosto a un prezzo di partenza di 849€.

Cosa ne pensate di questi due nuovi PC HP Pavilion Plus e HP Pavilion x360? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.