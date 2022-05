Cannon Elite: Antec annuncia il nuovo Chassis

L‘Antec, fornitore leader di componenti per PC, ha finalmente annunciato l’uscita del nuovo telaio Cannon Elite

Quest’oggi, l’Antec Inc., azienda Taiwanese, ha annunciato l’uscita del nuovo chassis Cannon Elite. L’azienda Antec, è una fornitrice leader di componenti e accessori per computer ad alte prestazioni per il mercato dei giochi, dell’aggiornamento dei PC e del fai-da-te. oggi ha stupito tutti, presentando a sorpresa l’ultimo chassis da gioco eATX full-tower: il Cannon Elite.

Dettagli tecnici del Cannon Elite

Di seguito andremo a vedere i dettagli tecnici di questo nuovo prodotto dell’Antec. Combinato con l’estetica tecnologica e un design unico della struttura del case, il nuovo Antec Cannon Elite è un case da gioco all’aperto realizzato in lega di alluminio ben dotato di elevata compatibilità e layout per componenti PC di fascia alta. Il Cannon full-tower misura 604 x 261 x 481 mm (PxPxA) e soddisferà facilmente le esigenze di ogni utente PC-DIY per quanto riguarda stile, funzioni e unicità.

Il Cannon ha spazio per due circuiti separati di raffreddamento a liquido che possono essere installati contemporaneamente. Questo layout fornisce uno standard di raffreddamento estremamente elevato per GPU e CPU. Le configurazioni diversificate offrono molte opzioni per gli utenti PC-fai da te di fascia alta per godersi la propria creatività.

Prezzo

Andremo ora a parlare di uno dei dettagli che più attirava la curiosità degli utenti, e cioè il prezzo di questo nuovo chassis. Di certo possiamo dire che ha l’azienda ha mantenuto le aspettative, e che il prezzo è in linea con il prodotto presentato. Infatti, la nuova custodia è ora disponibile in commercio a partire da soli 495,00 euro (prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa).

E voi cosa ne pensate di questa nuovissima Cannon Elite di Antec? Dateci la vostra lasciando un commento qui sotto e continuate a seguire tuttoteK per restare sempre informati sul mondo delle tecnologia (e non solo!).