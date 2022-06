Le prossime cuffie da gioco Sony INZONE per PC sono state svelate prima del lancio

Non mancano le cuffie da gioco sul mercato, ma per qualche motivo sembra che Sony (qui per maggiori informazioni sull’azienda) abbia deciso di poter offrire una gamma di prodotti competitivi in ​​un segmento già affollato. Si dice che la società lancerà il suo marchio INZONE di cuffie da gioco nel prossimo futuro e al lancio ci saranno un totale di tre diversi modelli. Comune a tutti e tre i modelli è il supporto per il suono spaziale 360 ​​proprietario di Sony, qualcosa che molte delle sue cuffie di fascia alta già dispongono, oltre a un microfono fisso su un braccio, oltre al controllo del volume integrato.

Modelli delle nuove cuffie da gioco Sony INZONE

Il modello base è l’H3, che è una versione cablata che ha un jack da 3,5 mm, ma sembra anche fornita con una scheda audio USB. È interessante notare che il modello H3 ha un interruttore per NC/AMB. Questa suggerisce che ha una sorta di funzione di cancellazione del rumore, dove AMB sta per modalità suono ambientale. Il passo successivo è l’H7 che è il modello di fascia media e la prima opzione wireless della serie. Anche qui il design cambia, con un solo punto di attacco tra l’archetto e i padiglioni, mentre l’H3 ha un attacco a due punti più tradizionale. L’H7 e l’H9 di fascia alta sono dotati di un dongle USB per l’uso wireless, ma sembra anche avere il supporto per l’audio Bluetooth. Entrambi i modelli hanno un pulsante di gioco/chat, che può servire per regolare il volume separatamente tra due ingressi diversi.

Dettagli tecnici

La SKU top di gamma H9 aggiunge almeno un effetto LED blu sui padiglioni, ma non è chiaro se ci sia il supporto per RGB. Non è chiaro quale sia la differenza tra l’H7 e l’H9 al di fuori di questo, poiché entrambi sembrano dotati di cancellazione del rumore. Sia l’H7 che l’H9 sono dotati di una porta USB di tipo C per la ricarica, sebbene i dettagli trapelati non includessero alcun tipo di indicazione della durata della batteria. Sony sembra aver preso in prestito l’archetto sui modelli wireless dalle sue cuffie con cancellazione del rumore WH-1000XM5, ma per il resto sembra che la nuova gamma di cuffie INZONE utilizzi in gran parte un nuovo linguaggio di design di Sony.

E voi? cosa ne pensate di queste nuove cuffie da gioco Sony INZONE ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).