Intel sospende la cerimonia inaugurale della nuova sede in Ohio

Intel sospende a tempo indeterminato la favolosa cerimonia rivoluzionaria dela sua nuova sede dell’Ohio

Il Congresso degli Stati Uniti non è stato in grado di concordare sull’approvazione del cosiddetto CHIPS Act (qui per maggiori informazioni). Questo consiste in circa 52 miliardi di dollari in sussidi per i produttori di semiconduttori e sembra che Intel non sia molto soddisfatta. In quanto tale, si dice che la società abbia posto il freno alla cerimonia inaugurale per la prevista apertura della fabbrica in Ohio, che avrebbe dovuto svolgersi il 22 Luglio. Intel avrebbe inviato un’e-mail a vari legislatori statali e federali dicendo di aver sospeso la cerimonia, a tempo indeterminato a causa della mancanza di progressi sul CHIPS Act. In una risposta ufficiale di Intel al Register, la società ha affermato che l’evento non è stato riprogrammato, il che secondo le pubblicazioni significa che non è prevista una nuova data per la cerimonia inaugurale.

Dichiarazioni

Apparentemente si terrà ancora ad un certo punto, ma il portavoce di Intel (qui per ulteriori dettagli sull’azienda) non ha avuto risposta quando gli è stato chiesto se la cerimonia fosse subordinata al CHIPS Act. Tuttavia, al Registro è stato detto che la data di inizio dei lavori prevista rimane invariata, per ora. Detto questo, Intel ha anche rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che

la portata e il ritmo della nostra espansione in Ohio dipenderanno fortemente dai finanziamenti del CHIPS Act,

che faceva anche parte del comunicato stampa iniziale a Gennaio, quando sono stati annunciati i piani favolosi. Se il CHIPS Act non dovesse accadere, il piano di Intel sembra concentrarsi sui paesi al di fuori degli Stati Uniti in cui l’azienda riceve sussidi, anche se è probabile che la fabbrica dell’Ohio sia ancora costruita, solo a un ritmo più lento. Anche il CEO di Intel, Pat Gelsinger, non ha usato mezzi termini, avendo detto al Congresso

Abbiamo già sprecato diversi trimestri da quando il Senato ha agito l’anno scorso, e ora è tempo per noi di andare avanti rapidamente,

a Marzo.

E voi? cosa ne pensate di questa scelta di Intel di sospende la cerimonia inaugurale della nuova sede in Ohio? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).