X - A SEXY HORROR STORY: Il trailer del nuovo film di Ti West che vi farà godere...da morire

AAl cinema dal 14 luglio, ecco il trailer di X – A Sexy Horror Story, il nuovo film di Ti West distribuito da Midnight Factory

Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, presenta il trailer di X – A Sexy Horror Story di Ti West con Mia Goth. Si tratta del nuovo atteso horror slasher prodotto da A24 in uscita il prossimo 14 luglio nelle sale cinematografiche. Diamo uno sguardo al trailer e scopriamo tutto ciò che ci attende nel film!

Cosa sappiamo | X – A Sexy Horror Story

Nel 1979, una troupe di ragazzi ambiziosi e affamati di successo decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma l’anziana coppia che la ospita, in una fattoria isolata e indisturbata, comincia a nutrire un interesse lascivo per i giovani attori. Durante la notte, questo interesse morboso esploderà in tutta la sua violenza e terrore.

Da A24, studio di produzione di Hereditary – le radici del male, Midsommar, The Witch, The Lighthouse e Macbeth, X – A Sexy Horror Story promette di intrattenere con emozioni forti per gli amanti dell’horror e non solo. Ti West, scrittore, regista e montatore pluripremiato già noto per altri lavori di genere, ricrea l’America rurale della fine degli anni ’70 e rinnova la tradizione di horror slasher omaggiando film d’autore, film cult e anche porno.

Girato in Nuova Zelanda, il nuovo film di Ti West porta sullo schermo un’irriconoscibile Mia Goth alle prese con un doppio ruolo – grazie all’uso di un incredibile trucco prostetico – che la porterà a lottare con se stessa per la sopravvivenza. Il film ha ottenuto inoltre l’approvazione del maestro dell’horror Stephen King, che l’ha definito “un film horror estremamente buono. Spaventoso, intelligente, consapevole. Ah! E anche divertente”.

Cosa ne pensate del trailer del nuovo film di Ti West? Lo andrete a vedere al cinema? Fatecelo sapere nei commenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.