Nuova scheda grafica Arc: Presentata all’Intel Extreme Masters

Intel ha presentato la sua nuova scheda grafica Arc durante l’evento Intel Extreme Masters

L’azienda Intel (qui per maggiori informazioni) ha finalmente mostrato la sua nuova scheda grafica Arc. Attualmente l’evento Intel Extreme Masters (IEM) si sta svolgendo a Dallas e durante l’evento, Intel ha presentato una delle sue schede grafiche Arc Limited Edition. Non è chiaro se fosse un campione funzionante o solo un mockup, poiché non era in esecuzione in un sistema o addirittura montato all’interno di un sistema. Invece, sembra che Intel abbia pensato che fosse un’ottima idea montare la scheda in piedi sul lato sinistro all’interno di una scatola acrilica, sopra una base rotante.

Dettagli tecnici sulla nuova scheda grafica Arc

Guardando la scheda grafica Arc, ci è chiaro che Intel ha optato per un posizionamento tipico dei connettori di alimentazione (ha un connettore di alimentazione a 8 pin e uno a 6 pin). In altre parole, Intel non utilizzerà il nuovo connettore di alimentazione a 12 pin che dovrebbe essere utilizzato dalla maggior parte delle schede grafiche di prossima generazione. Questi per ora sono gli unici dettagli che conosciamo relativi alla scheda Arc. Intel non ha ancora rivelato alcun tipo di dettaglio su quando avrà in programma di lanciare le sue schede grafiche basate su Arc.

