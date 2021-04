Migliori schede video economiche sotto 300 euro | Aprile 2021

Quali sono le migliori schede video economiche? Abbiamo deciso di darvi qualche suggerimento per costruire la vostra macchina low budget. Non è infatti necessario spendere migliaia di euro per avere un PC con cui giocare dignitosamente e divertirsi! In questa guida vedremo quali sono le migliori schede grafiche economiche fino a 300 euro

Certo 4K e dettagli ultra fanno gola a molti, ma siamo sicuri che sia veramente ciò di cui necessitiamo? Se guardiamo ai dati di mercato ci accorgiamo subito che i prodotti più venduti sono proprio quelli a basso e medio costo. Questo significa che le schede video economiche sono le più apprezzate e molti modelli hanno prestazioni sufficienti a garantire un’ottima esperienza di gioco.

Abbiamo deciso di dividere questa guida in diverse fasce di prezzo – sotto i 100 euro, sotto i 200 euro e sotto i 300 euro – per presentarvi le migliori schede video economiche. Per ogni categoria andremo a indicare il target medio di utilizzo e per ogni modello le varie specifiche in modo da darvi una visione completa per i vostri acquisti!

Fascia dei 100 euro

Sapphire Pulse Radeon RX 550 2 GB | Migliori schede video economiche

512 stream processors

Memoria Video 2 GB GDDR5, bus 128 bit, bandwidth 112 GB/s

1206 MHz Boost Engine Clock

1 x DVI-D, 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4

50 W

Sapphire Radeon PULSE RX 550 è un ottimo prodotto entry level per il gaming basata su Polaris a 14 nm. Questo modello è economico e funzionale. Ha la compatibilità con le tecnologie FreeSync per il frame rate adattivo e Radeon Crimson ReLive, utile per la registrazione video, replay istantanei, streaming video e acquisizioni di screenshot. Questa scheda video riesce a far girare molti giochi in HD e FHD come Rainbow Six Siege a più di 70 fps con dettagli medi o GTA V riesce a stare sui 50 fps. Probabilmente la migliore scheda video in questa fascia.

Gigabyte Nvidia GeForce GT 1030 | Migliori schede video economiche

384 CUDA Core

Memoria Video 2 GB GDDR5, bus 64 bit, bandwidth 48 GB/s

1506 MHz Boost Clock

1 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4

30 W

Per budget veramente risicati c’è GT 1030 di NVIDIA. GeForce GT 1030 è dedicata al giocatore occasionale che vuole costruire un configurazione a bassisimo costo (e consumo!). Rispetto alla Radeon RX 550 si piazza leggermente al di sotto: pochi CUDA Core e il bandwidth di memoria molto limitato non permettono prestazioni elevate. Non sarà possibile andare oltre alla risoluzione HD e i dettagli dovranno essere impostati su medio-bassi. Buona per giocare alcuni MMORPG o Battle Royale, anche in FHD si possono toccare i 100 fps (con World of Warcraft ad esempio). Qualche vantaggio in più di una grafica integrata insomma.

ASUS Arez Radeon RX 560 4 GB GDDR5 | Migliori schede video economiche

896 stream processors

Memoria Video 4 GB GDDR5, bus 128 bit, bandwidth 112 GB/s

1197 MHz Boost Engine Clock

1 x DVI-D, 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4

60 W

La RX 560 di AMD è una delle migliori schede video economiche che si possano acquistare per il gaming. I titoli più recenti e di alto livello faranno fatica a girare a 1080p ad elevati frame rate e dettagli, tuttavia con qualche compromesso va alla grande: possiamo aspettarci circa 40-50 fps nella maggior parte dei giochi con impostazioni decenti. Di certo non va bene per risoluzione elevate o competizioni di alto livello.

La scheda è ottima per i giochi a 1080p con impostazioni medio-alte. Giochi come Shadow of the Tomb Taider, Doom, Hitman, Fortnite, PUBG funzioneranno senza problemi. Grazie all’architettura Polaris a 14 nm e al consumo ridotto può essere utilizzata senza alimentazione supplementare. Consigliatissima per le postazioni gaming “hobbistiche”.

Fascia dei 100 – 200 euro

Asus Phoenix GeForce GTX 1650 OC Edition 4GB GDDR5 | Migliori schede video economiche

896 CUDA Core

Memoria Video 2 GB GDDR5, bus 64 bit, bandwidth 128 GB/s

1710 MHz Boost Clock

1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI

75 W

Una buona scelta salendo di fascia è GTX 1650 basata sull’architettura Turing, perfetta con i suoi 4 GB di VRAM per gestire giochi con dettagli ultra a 1080p. I wattaggi sono ancora abbastanza contenuti: niente alimentatore ausiliario e consumi ridotti. Parliamo inoltre di prestazioni del 70% superiori ad una “vecchia” GTX 1050; in linea teorica potrete anche avventurarvi sul 1440p, rinunciando ad un po’ di fps e dettagli. Ottima anche per gaming competitivo in FHD.

MSI ARMOR AMD RX 570 OC 4 GB GDDR5 | Migliori schede video economiche

2048 stream processors

Memoria Video 4 GB GDDR5, bus 256 bit, bandwidth 224 GB/s

1268 MHz Boost Engine Clock

1 x DVI-D, 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4

150 W

Questa scheda presenta con 4 GB di VRAM e una tonnellata di stream processor offre un ottimo rapporto tra prestazioni e prezzo. Solo la GTX 1650 è in concorrenza con questa tra le migliori schede video economiche. Questa RX 570 non è solo una entry-level, ma molto di più: praticamente qualsiasi gioco girerà in FHD con impostazioni ultra. Alcuni particolarmente complessi potrebbero non raggiungere i 60+ fps, ma abbassando alcune impostazioni dovreste risolvere il problema. Teniamo conto che questa scheda è molto più vicina ad una RX 580 che ad una RX 560, quindi possiamo aspettarci ottime performance anche sul 2K, certo senza arrivare sempre a 60 fps.

MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC | Migliori schede video economiche

2304 stream processors

Memoria Video 8 GB GDDR5, bus 256 bit, bandwidth 256 GB/s

1366 MHz Boost Engine Clock

1 x DVI-D, 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4

185 W

La sorella maggiore della sopracitata: una spruzzata di core in più e raddoppia la VRAM . Titolo come GTA V con dettagli alti girano sempre oltre i 100 fps in FHD, Hitman in 1440p arriva a 75 fps con grafica ultra. Altri titoli come The Witcher 3 sta a 75 fps in FHD e 50 fps in 2K (dettagli ultra). Quindi si tratta di una scheda per chi desidera andare oltre i 1080p oppure per un FHD molto fluido. Titolo più recenti dovrebber comunque girare in FHD con con frame rate e dettagli elevati. Buona anche per i 1440p.

Fascia dei 200 – 300 euro

XFX RX 5500 XT Thicc II Pro 8GB GDDR6 | Migliori schede video economiche

1408 stream processors

Memoria Video 8 GB GDDR6, bus 192 bit, bandwidth 224 GB/s

1845 MHz Boost Engine Clock

3 x DisplayPort 1.4 HDR, 1 x HDMI 2.0b

130 W

Al posto di RX 590 abbiamo deciso di inserire la piccola nuova arrivata della famiglia Navi. Anche se le prestazioni sono lievemente inferiori rispetto alla top di gamma Polaris, questa RX 5500 XT risulta essere più vantaggiosa in termini di consumi e di prezzo (ed in certi casi in in termini di prestazioni). Inoltre dovrebbe godere di una longevità superiore dato che è basata su una nuova architettura. Parliamo di una scheda senza compromessi per i 1080p: titoli come Battlefield V stanno sui 60+ fps di media con dettagli ultra, Fortnite supera i 100 fps senza problemi in FHD, The Witcher 3 arriva a 80. Davvero un’ottima scheda dedicata anche ai gamer appassionati che non vanno oltre i 1080p.

XFX RX 5600 XT THICC III PRO 6GB GDDR6 | Migliori schede video economiche

2304 stream processors

Memoria Video 6 GB GDDR6, bus 192 bit, bandwidth 288 GB/s

1620 MHz Boost Engine Clock

3 x DisplayPort 1.4 HDR, 1 x HDMI 2.0b

150 W

RX 5600 XT è la scheda definitiva per i 1080p: in sostanza l’obiettivo di AMD è di arrivare ben al di sopra dei 90 fps nei giochi eSports (120 fps medi) e agevolmente sopra i 60 fps nei titoli cosiddetti “tripla A” come The Witcher 3, Gears 5 o COD: Modern Warfare (80 fps medi). Si tratta quindi di una scheda non solo dedicata al gamer appassionato, ma anche a colui che si vuole dedicare alle competizioni senza spendere un patrimonio. Con una buona CPU e 16 GB di RAM questa GPU non si lascierà piegare da nessun gioco in FHD, persino con i dettagli al massimo. In ogni caso un pensierino sui 2K, senza pretese ovviamente.

Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER OC 6G 6GB GDDR6 | Migliori schede video economiche

1408 CUDA Core

Memoria Video 6 GB GDDR6, bus 192 bit, bandwidth 336 GB/s

1860 MHz Boost Engine Clock

3 x DisplayPort 1.4 HDR, 1 x HDMI 2.0b

125 W

GTX 1660 Super è una delle ultime arrivate nel catalogo di Nvidia e dovrebbe fornire molto più di 60 fps a 1080p. Rispetto alla GTX 1660 Ti le prestazioni non cambiano considerevolemnte, ma dovreste riuscire a risparmiare circa 50 euro. Non ha senso spendere altri 50 euro per ottenere 5 fps in più.

GTX 1660 Super dispone di 6 GB di memoria GDDR6 con 1408 Cuda Core e un boost clock di 1785 MHz (nella versione base). Ma questa Gigabyte arriva a 1860 MHz in modalità OC, un bel boost! Questa scheda dovrebbe essere una garanzia per la maggior parte dei giochi fino 1440p con impostazioni da alte a ultra, mantenendo circa 60 fps. Difficile egualgiare queste prestazioni a questo prezzo. In accoppiata con processori come i3 9100F o i5 9400F può dare vita ad una configurazione davvero ottima!

Asus TUF Gaming GeForce GTX 1660 OC Edition 6GB GDDR5 | Migliori schede video economiche

1408 CUDA Core

Memoria Video 6 GB GDDR6, bus 192 bit, bandwidth 192 GB/s

1785 MHz Boost Engine Clock

1 x DVI-D, 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4

125 W

La verisone non Super vi farà risparmiare qualcosina a patto di scendere a compressi e ritornare a puntare su un buon FHD. Titoli come Battlefield V girano a circa 90 fps con dettagli ultra, ma in 1440p si scende a circa 60 fps. Metro Exodus in 1080p arriva “solo” a 40 fps. Si tratta di una buona scheda, ma con qualche compromesso.

Dalla sezione hardware è tutto, per una visione più completa vi consigliamo la guida alle migliori schede video! Continuate a seguirci per tanti altri articoli!