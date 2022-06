Recensione Corsair HS65 Surround: quando il software è rivoluzione

In questo articolo andremo a vedere la recensione delle Corsair HS65 Surround un’evoluzione nel mondo delle cuffie firmate dalla casa statunitense

Quando pensavamo che il mondo delle cuffie ci avesse detto tutto ecco che arriva Corsair con un modello che non si esalta per innovazione di materiali o tecnologie aliene ma che riesce comunque a sorprenderci con un software sempre un passo avanti.

Le Corsair HS65 come detto vantano di materiali, se pur ottimi, già visti ma che sono riuscite comunque a sorprenderci. iCUE è un software che da sempre apprezziamo perché sempre in aggiornamento e in grado di creare un ecosistema davvero funzionale. Ora questo software ha fatto un ulteriore passo in avanti ed’è riuscito a rendere unico anche il modo di ascoltare i suoni che arrivano dal nostro PC, grazie alla tecnologia Sonarworks SoundID.

Design e materiali made in Corsair | Recensione Corsair HS65 Surround

Per quanto concerne ai materiali scelti e al design siamo davanti a un paio di cuffie che offrono eleganza e comodità. Nessun punto d’illuminazione RGB. Scelta dovrebbe incitarci ad aizzare i forconi al grido non sono vere cuffie gaming, ma che in realtà ci fa molto piacere. I padiglioni sono rivestiti in similpelle nella parte esterna e in tessuto traspirante per le zone a contatto con l’epidermide.

Anche l’archetto vanta l’esterno in pelle eco e l’interno in memory foam, esattamente come i padiglioni. Il supporto delle cuffie è regolabile e affidabile sebbene manchi il classico sistema a numeri, o tacchette, per la regolazione. Dal padiglione destro parte il filo di collegamento che termina con un classico jack da 3.5 millimetri che può essere collegato a qualsiasi dispositivo oppure alla scheda audio esterna presente in dotazione. Non sottovalutate questa piccola scheda audio perché sarà proprio grazie a essa se riusciremo a sfruttare al massimo queste cuffie.

Sempre nel padiglione sinistro troviamo il microfono, di ottima qualità, flessibile che corre su un binario verticale. Grazie al suo movimento si attiverà o disattiverà in base alla posizione che gli darete, purtroppo il microfono non è removibile, ma comunque non infastidisce mentre non è utilizzato.

La comodità delle cuffie è data, oltre che dagli ottimi materiali, anche dai padiglioni che offrendo la possibilità di ruotare fino a 90° concedono un ergonomia importante.

Come suonano queste Corsair HS65 Surround?

Abbiamo utilizzato queste cuffie con e senza la scheda audio esterna, e nel complesso siamo rimasti soddisfatti dell’audio emesso dalle Corsair HS65 Surround. Ovviamente il meglio di loro lo hanno dato su PC, e il perché è presto detto.

Quello che rende davvero speciale queste cuffie è la funzionalità Sonarworks SoundID che si può utilizzare solo tramite iCUE. Una volta collegate le cuffie e avviato iCUE potrete far iniziare un percorso guidato per personalizzare il suono delle vostre cuffie.

Il software vi farà ascoltare diversi suoni a diverse frequenze e in base alle vostre scelte l’equalizzatore agirà di conseguenza. In questo modo potrete creare un profilo personalizzato come mai prima d’ora. Ovviamente rimane la possibilità di andare a modificare ulteriormente il profilo oppure potrete scegliere di utilizzare i vari pre-set disponibili.

Se pur non perfetta questa tecnologia a nostro avviso porterà una grande innovazione nel mondo delle cuffie firmate Corsair e speriamo di vedere implementata questa tecnologia anche nei prossimi modelli che verranno lanciati sul mercato.

Tornando al suono nudo e crudo abbiamo provato queste headset in giochi come Call Of Duty Black Ops Cold war, Call of duty Warzone,Apex Legends e sfrecciando sui circuiti di Forza Horizon e Assetto corsa. In ogni frangente siamo rimasti soddisfatti del suono riprodotto. Con il solo ausilio del Jack da 3.5 millimetri l’audio ci è parso buono ma per le motivazioni spiegate in precedenza solamente con l’ausilio della scheda audio in dotazione e il supporto di iCue abbiamo raggiunto il vero cuore di queste Corsair HS65 Surround.

Chi dovrebbe acquistare queste cuffie? | Recensione Corsair HS65 Surround

In conclusione queste cuffie si adattano perfettamente a tutti i giocatori. Che voi abbiate una console o un PC potrete godere di questo headset ma il nostro consiglio è di prendere in seria considerazione queste cuffie sopratutto per i possessori, e giocatori, PC.

Il sistema Sonarworks SoundID sbloccabile, per ovvie ragioni, solo tramite software non è ancora perfetto ma conoscendo Corsair sarà una tecnologia in continuo mutamento e in evoluzione costante.

I materiali e il suono sono buoni anche se forse il prezzo è appunto giustificato in maniera plausibile solamente per i giocatori che possano sfruttarle a pieno.

Le Corsair HS65 Surround sono disponibili in colorazione bianca oppure carbonio al prezzo di 89.99 euro sul sito di Corsair.