Blocco GPU AORUS Xtreme RTX 3090Ti: annuncio da Phanteks

Phanteks annuncia una novità per le nuove schede Gigabyte, ovvero il blocco GPU per AORUS Xtreme RTX 3090Ti

La Phanteks annuncia grosse novità per le nuove schede Gigabyte, nello specifico il blocco GPU AORUS Xtreme RTX 3090Ti. L’azienda (qui per maggiori info) ha annunciato l’ultimo Glacier G3090Ti Gigabyte Bundle Pack contenente il waterblock e la piastra posteriore progettati specificamente per le schede GIGABYTE AORUS XTREME / GAMING RTX 3090 Ti. Con un maggiore consumo energetico e la posizione del chip di memoria anteriore sul nuovo design RTX 3090Ti, il waterblock Glacier G3090Ti Gigabyte sarà un grande vantaggio. Questo perché porterà un raffreddamento senza precedenti alle nuove schede GIGABYTE AORUS XTREME / GAMING RTX 3090 Ti.

Waterblock Glacier per GPU AORUS Xtreme RTX 3090Ti

Come tutti i waterblock Glacier, il waterblock utilizzerà materiali di prima qualità. Tra questi avremo una base in rame nichelato, una parte superiore in acrilico trasparente, piastre di copertura in alluminio nero o cromato e O-ring VITON di qualità industriale, Queste componenti garantiranno la massima affidabilità e longevità del dispositivo. Il waterblock verrà fornito con l’illuminazione D-RGB integrata che completa magnificamente la tua build e può sincronizzarsi con gli accessori D-RGB di Phanteks e con le schede madri dotate di A-RGB.

Il Glacier G3090Ti Gigabyte Bundle Pack include anche la piastra posteriore in alluminio tagliato a CNC con pad termici per raffreddare ulteriormente i componenti PCB RTX 3090 Ti. La piastra posteriore è abbinata alla finitura superficiale anodizzata nera o nichelata dei blocchi.

Prezzo di mercato

La disponibilità di questi nuovi prodotti partirà da fine Giugno / inizio Luglio 2022. Di seguito vedremo i prezzi di uscita sul mercato.

Pacchetto bundle Glacier G3090Ti Gigabyte Nero : fine Giugno/inizio Luglio 2022 – prezzo 229,99 euro

: fine Giugno/inizio Luglio 2022 – prezzo 229,99 euro Glacier G3090 Ti Gigabyte Bundle Pack Chrome: fine Giugno / inizio Luglio 2022 – prezzo 249,99 euro

E voi cosa ne pensate di questo blocco GPU AORUS Xtreme RTX 3090Ti? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).