Gigabyte: ecco le schede video GeForce RTX 2060 12G

Tramite comunicato stampa, Gigabyte ha annunciato il lancio delle schede video GeForce RTX 2060 con 12 GB di memoria: scopriamo insieme tutti i dettagli

Con l’avvicinarsi del Natale l’idea di fare (o farsi) un regalo è sempre più allettante e coinvolgente. Quindi perché non mettere seriamente mano al portafoglio e… aggiornare la scheda video? Tramite comunicato stampa, Gigabyte, produttore leader di hardware di gioco premium, ha annunciato il lancio ufficiale di due nuove schede video. Si tratta della GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC 12G e GeForce RTX 2060 D6 12G. Entrambe non solo utilizzano le GPU certificate dall’azienda, dispongono anche del sistema di raffreddamento WINDFORCE, del ray tracing in tempo reale e tecnologia AI. La capacità di memoria, inoltre, è stata raddoppiata dai 6GB originali a 12GB, un cambiamento che soddisfa le esigenze degli utenti che necessitano di una memoria più abbondante.

Sia la GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC 12GB sia la GeForce RTX 2060 D6 12GB sono progettate col sistema di raffreddamento Gigabyte WINDFORCE, caratterizzato da una tecnologia di rotazione alternata, due ventole a pale uniche, tubo di calore in rame composito a contatto diretta sulla GPU e “3D active fans”. Il tutto garantisce un’efficace capacità di dissipazione del calore per prestazioni più elevate a temperature più basse. La tecnologia Gigabyte “Alternate Spinning” è l’unica soluzione in grado di ottimizzare il flusso d’aria turbolento generato da ventole adiacenti. Quando ruotano nella stessa direzione, il verso del flusso d’aria è opposto tra le ventole, cosa che genera un flusso d’aria turbolento e riduce l’efficienza di dissipazione del calore. La tecnologia dell’azienda prevede che le ventole adiacenti ruotino in direzione opposta, in modo che la direzione dl flusso d’aria delle due ventole sia la stessa, riducendo il fenomeno della turbolenza e aumentando la pressione del flusso d’aria.

L’esclusiva ventola riparte il flusso d’aria attraverso il bordo triangolare della ventola e lo incanala con fluidità verso la sezione curva 3D sulla superficie della ventola, migliorando efficacemente il flusso d’aria. La speciale forma dell’heat pipe in rame puro aumenta la zona a contatto diretto con la GPU, migliorando il trasferimento di calore. Inoltre, i vari tubi di calore ricoprono i chip VRAM attraverso la grande piastra metallica che garantisce un raffeddamento adeguato. In ultimo, il back-plate protettivo non solo conferisce una forma esteticamente gradevole, ma migliora ulteriormente la struttura della scheda video per fornire una protezione completa.

Fateci sapere qua sotto nei commenti se acquisterete le nuove schede grafiche Gigabyte GeForce RTX 2060 12G, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!