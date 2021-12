Kingdom Come Deliverance: vince il premio come “Miglior gioco ceco del decennio” ai Czech Game Awards

Kingdom Come: Deliverance è risultato essere il vincitore assoluto al “torneo” degli ultimi Czech Game Awards

Warhorse Studios e Prime Matter sono felici di annunciare che Kingdom Come: Deliverance ha vinto il “Miglior gioco ceco del decennio” all’undicesima edizione degli annuali Czech Game Awards. Il premio User Choice è un’altra pietra miliare e un traguardo eccezionale per lo Studio con sede a Praga e il suo titolo di debutto che ha vinto su una concorrenza agguerrita.

Kingdom Come Deliverance: un titolo da ben quattro milioni di applausi

L’acclamato gioco di ruolo medievale Kingdom Come: Deliverance è uscito nel 2018 (qui la nostra recensione) ed è riuscito a vendere oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo su tutte le piattaforme fino ad oggi. Con una versione Steam Deck, una Switch Port in collaborazione con Saber Interactive e un nuovo progetto non divulgato in cantiere, Warhorse Studios rimane impegnato come sempre e non vede l’ora che arrivi il futuro.

Per celebrare il premio, Warhorse Studios, in collaborazione con GameDev Area e Brno Philharmonic Orchestra invitano tutti a partecipare al concerto celebrativo previsto per il 5 febbraio a Praga. Diretto da Jan Valta, il compositore di Warhorse Studios, suonerà una selezione delle OST più famose con una proiezione di scene di gioco perciò non dimenticatevi di procurarvi liuto, cavallo, armatura e spada! Il concerto si svolgerà in stretta conformità con i consigli e le linee guida attuali del governo ceco e locale, per garantire un’esperienza responsabile e sicura.

Ad ogni modo che ne dite, per rinfrescarvi un po’ la memoria, di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!