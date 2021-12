Creative: i migliori regali di Natale a tema audio

Indecisi sui regali di Natale? Un bel paio di cuffiette potrebbe essere la soluzione ideale e Creative ci dà qualche spunto in merito!

Le feste natalizie sono ormai alle porte e, prima di iniziare con le celebrazioni, il noto brand di prodotti audio ha selezionato due prodotti da inserire nella lista dei regali di Natale di quest’anno: gli altoparlanti Pebble V3 in versione bianca e gli auricolari wireless Outlier Air V3.

Creative Pebble V3 si tinge di bianco in occasione delle feste

Creative Pebble V3 è l’ultima iterazione della famosa serie di altoparlanti USB-C da PC. I driver full-range personalizzati da 2.25″ garantiscono un audio più forte e più ricco rispetto alla versione precedente. Inoltre, Pebble V3 è disponibile anche nella versione in bianco, dal design ancora più ricercato, in grado di integrarsi su ogni scrivania.

Creative Pebble V3 è disponibile al prezzo promozionale di € 32.99 su Creative.com.

(in offerta su amazon.it) Altoparlanti da scrivania USB-C 2.0 in stile minimalista Creative Pebble V3 con audio USB, Clear Dialog, Bluetooth 5.0, 8W RMS con potenza di picco di 16W, adattatore USB-A compreso (nero) AUDIO USB POTENTE E AMPLIFICATO| Con driver full range da 2,25", più grandi e a regolazione personalizzata, Creative Pebble V3 oggi ha un volume più elevato del 50% e offre un audio più ricco e potente, con riproduzione ottimizzata dei bassi. Inoltre, potrai pompare il tuo audio grazie all'interruttore del guadagno incorporato per ottenere un audio amplificato (richiede una porta USB-C o USB-A da 10W), e a una potenza acustica da 8W RMS e potenza di picco fino a 16W

Creative Outlier Air V3, per un audio di qualità anche in movimento

Creative Outlier Air V3 è l’ultima edizione dei pluripremiati auricolari wireless della serie Outlier Air, dotato di batteria che dura fino a 40 ore, di nuovi driver in bio-cellulosa da 6mm che incrementano la qualità audio e di tecnologia Super X-Fi READY. Perfetto per ascoltare musica o effettuare chiamate tramite una moltitudine di dispositivi ed in ogni circostanza, anche in movimento.

Creative Outlier Air V3 è disponibile al prezzo promozionale di € 49,99 su Creative.com.

(in offerta su amazon.it) Creative Outlier Air V3 - Cuffie in-ear True Wireless resistenti al sudore con Modalità Ambiente, Riduzione Attiva del Rumore, Bluetooth 5.2, AAC, durata della batteria di 40 ore per carica MODALITÀ AMBIENTE E RIDUZIONE ATTIVA DEL RUMORE - Modalità Ambiente completamente regolabile ti consente di controllare la quantità di suono circostante che entra nelle orecchie in modo da essere consapevole di ciò che sta accadendo intorno a te o intrattenere veloci conversazioni senza dover rimuovere gli auricolari. Quando vuoi rimanere concentrato, Riduzione Attiva del Rumore utilizza microfoni feedforward in ciascun auricolare per ridurre il rumore proveniente dall'ambiente circostante

Buona spese!

Un prodotto audio è sempre molto gradito da tutti perché tutti bene o male ascoltano la musica o amano guardare un film con un buon audio di sottofondo. La spesa di solito non è molto elevata e si può così ottenere un ottimo regalo senza impazzire o spendere cifre esorbitanti, specialmente se vogliamo fare un pensierino ai più giovani. Ma se i consigli di questo articolo non vi bastano, continuate a seguire la nostra sezione elettronica per scoprire tantissimi prodotti!