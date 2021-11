GIGABYTE DRM Fix Tool: supporto ai processori Intel di 12a generazione

GIGABYTE DRM Fix Tool e il relativo BIOS sono già disponibili sul sito ufficiale di GIGABYTE . Per scaricare l’ultima versione del BIOS e lo strumento di correzione DRM GIGABYTE, potete cliccare sul seguente link . Voi cosa ne pensate di questa nuova utility? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware , continuate a seguire le pagine di tuttoteK !

Chi ha avuto la possibilità di acquistare queste nuove CPU sicuramente avrà notato in alcuni casi dei problemi di computazione, dovuti per l’appunto al riconoscimento errato degli E-core. GIGABYTE Technology è corsa subito ai ripari, rilasciando quest’importante utility attraverso la quale gli utenti possono attivare e disattivare gli E-core . Sarà quindi possibile controllare il loro stato tramite l’interfaccia utente della stessa utility.

I nuovi processori di Intel sono arrivati a inizio mese con tutti i vantaggi della nuova architettura e prestazioni veramente elevate. Tuttavia, gli E-core dei processori possono portare il software DRM a riconoscerli erroneamente come un altro sistema . GIGABYTE, proprio a supporto dei processori Intel di 12a generazione , ha rilasciato l’utility DRM Fix Tool per sopperire a questo problema. Ma andiamo a vedere il tutto più nel dettaglio.

