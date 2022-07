Restaurare vecchie foto: 3 mosse per recuperare le foto di famiglia

Tutti noi abbiamo pacchi di vecchie foto che ci sono state tramandate da nonni, zii, bisnonni e così via. Molto spesso queste risentono del passare del tempo, quindi ecco per voi 3 modi per restaurare vecchie foto!

Molti di noi hanno in casa grossi album o addirittura scatole piene di vecchie foto in bianco e nero. È bello sfogliarle con i propri cari e ricordare i bei tempi andati. Ma il tempo non si ferma e anche le foto invecchiano: si sbiadiscono, si graffiano e si strappano. Vediamo come restaurare vecchie le foto in modo del tutto autonomo. In questo articolo vedremo insieme i 3 step per restaurare vecchie foto.

Restauro manuale

Se le immagini sono incollate tra loro, presentano polvere o macchie, è necessario procedere al restauro manuale. Ci sono diversi modi per farlo. Innanzitutto, vediamo come rimuovere lo sporco dalle foto. È possibile immergere la foto in acqua tiepida, quindi rimuovere delicatamente lo sporco con un panno o un pennello morbido e lasciare asciugare la foto su una superficie piana. Se un gruppo di foto è incollato insieme, è necessario immergerle in acqua distillata per mezz’ora. Dopodiché, separatele a mano o con una spatola. Stendere le foto su un asciugamano a faccia in su e lasciarle asciugare.

Se le immagini sono strappate, è necessario un nastro adesivo privo di acidi. Basta ritagliare un piccolo pezzo di nastro adesivo e incollarlo sul retro della foto per ripararla. Anche la carta e la colla senza acidi possono funzionare in modo analogo. Ora che avete riparato la vostra foto manualmente, continuiamo con il nostro viaggio nei modi per restaurare le foto rovinate.

Restauro digitale

Se le vostre foto sono pulite e non c’è bisogno di un restauro manuale, ma ci sono ancora graffi, bordi strappati e sfocature? Allora è arrivato il momento di un restauro digitale. Innanzitutto, è necessario digitalizzare le immagini. Ci sono due modi per farlo: utilizzare uno scanner piano o semplicemente scattare una foto con una fotocamera o un telefono. Tenete presente che è necessaria un’immagine di buona qualità, in modo da poterla ingrandire in seguito e lavorare con maggiore precisione. Meglio utilizzare il treppiede in questa fase.

(in offerta su amazon.it) Canon Italia CanoScan LIDE 400 Scanner, Nero Scanner piano di qualità superiore con velocità ottimizzata e funzionalità ad alta risoluzione per risparmiare tempo e spazio e ridurre i consumi

Restaurare vecchie foto in PhotoGlory

Ora che avete una versione digitale della vostra foto, vi serve solo il software giusto e un po’ di tempo da dedicarci. Suggeriamo ad esempio PhotoGlory, un software di restauro fotografico con una lunga storia alle spalle. Si tratta di un programma piuttosto facile da usare e ricco di strumenti basati su IA.

Lanciate il software e aprite l’immagine digitalizzata. Se la foto è leggermente danneggiata, utilizzate l’opzione “Ripristina vecchia foto“. Basta premere il pulsante e il software correggerà automaticamente i difetti. È possibile ritagliare i bordi strappati utilizzando lo strumento Ritaglia nella scheda Ritocco. Basterà scegliere il rapporto di aspetto libero, regolare la griglia e tagliare i bordi danneggiati.

Se rimangono ancora delle imperfezioni, passare alla scheda Ritocco e utilizzare lo strumento “Pennello di correzione” o lo strumento “Timbro clone“, a seconda della dimensione del punto da correggere. Ora è possibile ripristinare i colori nella foto in scala di grigi. Ci sono due modi per farlo: applicando la correzione automatica del colore o manualmente. Scegliendo la prima opzione si potrà colorare l’immagine con un solo clic del mouse. Se volete ancora apportare delle modifiche, scegliete la correzione del colore manuale e modificate i colori a vostro piacimento.

Restaurare vecchie foto in Photoshop

Se siete dei professionisti del fotoritocco, probabilmente vorrete utilizzare un software molto più complicato, come Photoshop (PS). Questo programma è ricco di strumenti potenti, ma ci vuole tempo per imparare a usarli tutti a proprio vantaggio. Vediamo quali sono i passi da compiere per restaurare foto antiche in PS.

Innanzitutto, aprite la vostra immagine. Ora è necessario creare un duplicato: fare una copia della foto e salvarla oppure creare un livello duplicato. In questo modo l’immagine originale rimarrà intatta e al sicuro in caso di errori. Andare sulla barra delle applicazioni, selezionare Livello e scegliere Duplica livello. Quindi tagliare i bordi strappati usando lo strumento Ritaglia.

Ci sono diversi strumenti con cui è possibile migliorare le aree danneggiate. Con lo strumento Pennello correttivo è possibile correggere i piccoli graffi e le imperfezioni. Per quelle più grandi, ci sono lo strumento Timbro clone e lo strumento Toppa. Il modo più semplice per colorare una foto in scala di grigi è usare le Curve. Cercate il colore giusto regolando diversi tipi di curve e poi dipingere sull’immagine con il pennello. Non dimenticate di creare un nuovo livello per ogni colore.

Conclusioni

Ora conoscete diversi modi per riportare in vita le vostre vecchie foto. È ora di mettere in pratica le vostre conoscenze! Sistemate le vostre foto antiche rovinate e non lasciate che i ricordi svaniscano. Dalla sezione fotografia è tutto, continuate a seguirci!