The Hurt Unit: annunciato il nuovo medical drama con Ben McKenzie!

Nelle scorse ore, la ABC ha reso ufficiale la programmazione dell’episodio pilota di The Hurt Unit, nuovo medical drama con protagonista Ben McKenzie: scopriamo insieme tutti i dettagli

Chi di voi è cresciuto con le serie tv dei primi anni duemila, si ricorderà di Benjamin McKenzie come tenebroso e affascinante protagonista di The OC, serie creata da Josh Schwartz andata in onda fino al 2007. Il giovane attore è stato però, più recentemente, anche protagonista dell’apprezzatissima Gotham, serie tv appartenente al mondo di Batman e che funge da prequel incentrato sulle backstory di eroi e cattivi del franchise DC. Una serie Netflix che ha riscosso un successo strepitoso e che consta di cinque stagioni.

I fan dei medical drama che rimpiangono la dipartita di Ellen Pompeo da Grey’s Anatomy avranno buone notizie leggendo queste righe. Nelle scorse ore, infatti, la ABC ha divulgato la notizia per cui verrà girato l’episodio pilota di The Hurt Unit, un nuovo MD in cui tornerà protagonista proprio l’attore. Per ora si girerà solo l’episodio pilota e, se l’idea dovesse piacere alle alte cariche della compagnia, la trasmissione avverrà nella prossima stagione, 2023/2024, su ABC e Disney Plus.

Ben McKenzie protagonista di The Hurt Unit: di cosa si tratta?

Benjamin McKenzie interpreterà il ruolo di Danny, un chirurgo a capo di un’unità ospedaliera specializzata chiamata proprio HURT. Il team è composto da chirurghi e infermieri specializzati in traumatologia che operano sul campo e su pazienti che non avrebbero alcuna speranza di arrivare in tempo in ospedale. Si tratteranno dunque tremi piuttosto duri e si andrà ad esplorare, stando a quanto affermato, anche la psiche degli operatori sanitari che operano in questi contesti.

Siete incuriositi da The Hurt Unit, il nuovo Medical Drama con protagonista Ben McKenzie? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.