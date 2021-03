Gotham PD: la serie spin-off di The Batman

Gotham PD sarà la serie sul corrotto distretto di polizia di Gotham, che farà da prequel al film The Batman con Robert Pattinson

Mentre attendiamo l’ultima versione cinematografica di Batman, con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, lo scrittore/regista Matt Reeves sta già lavorando ad un altro progetto. Parliamo della sua versione di Gotham City, con una nuova serie incentrata sul dipartimento di polizia della città.

Il titolo provvisorio della serie HBO Max è Gotham Central o Gotham PD.

Nel mentre Joe Barton, lo showrunner di Gotham PD, ci rivela qualche dettaglio in più: i poliziotti della serie saranno tutti cattivi. Barton ha inoltre affermato che lo spin-off di Batman, avrà un tono simile a quello che ci si aspetta dal prossimo reboot.

There are no good cops — Joe Barton (@JoeBarton_) March 29, 2021

Gotham PD: novità sulla serie spin-off di The Batman

Barton ha dichiarato che nella serie non ci saranno poliziotti buoni, a sottolineare il livello di corruzione che vedremo a Gotham prima dell’ascesa del Cavaliere Oscuro.

La serie è un probabile cenno ai fumetti su Gotham Central, creati da Greg Rucka, Ed Brubaker e Michael Lark. Il fumetto è durato dal 2002 al 2006 e si è concentrato sul dipartimento di polizia della città e sulle difficoltà di lavorare come agente di polizia in una città come Gotham. In particolare, seguiremo le vicende di uno di questi poliziotti; ancora, ovviamente, non è stato specificato chi sarà questo poliziotto, ma sembra che avrà un qualche legame con il mistero di Batman.

Inoltre, lo spin-off di The Batman dovrebbe essere ambientato circa un anno prima del film; dal momento che la pellicola di Reeves è ambientata durante il secondo anno del Cavaliere Oscuro a Gotham.

Desideriamo tornare all’Anno Uno, ossia l’inizio. Raccontare la prima apparizione di questo eroe con la maschera che sconvolge la città.

Non è ancora stata fissata una data d’uscita per la serie, mentre The Batman dovrebbe uscire il 4 marzo 2022.