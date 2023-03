Serially: la piattaforma è ora disponibile anche su Samsung TV Plus!

La piattaforma Serially espande i suoi confini e sbarca anche su Samsung TV Plus con un canale TV dedicato: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo

Fra le tante piattaforme di streaming di serie TV e film in abbonamento spicca sicuramente Serially, idea nata da due imprenditori italiani, che propone un piano completamente gratuito a fronte della visione delle pubblicità. La piattaforma è attualmente disponibile, oltre che via browser web, su tutti i dispositivi mobile e sulle Smart TV. È notizia recente, però, che i confini di Serially si sono ulteriormente ampliati e il suo catalogo sarà fruibile in free streaming lineare sul canale 4142 di Samsung TV Plus. La piattaforma FAST lanciata da Samsung Electronics nel 2019, accoglierà, infatti, un canale tematico interamente dedicato a Serially con un palinsesto ad hoc e contenuti always on.

Una notizia entusiasmante per tutti i possessori Samsung appassionati di serie tv e curiosi di scoprire racconti in prima TV in Italia. Gli spettatori avranno, infatti, la possibilità di accedere ai titoli più noti presenti nel catalogo di Serially, come Buried Truth, Relationship Status, Si Fueras Tu, 3.33 e Yumi’s Cells, ma anche serie internazionali ancora inedite al pubblico italiano. Il canale, rivolto a un target generalista, da spazio a un’ampia varietà di storie avvincenti e appartenenti a generi diversi.

Serially è disponibile anche su Samsung TV Plus: accorrete al canale 4142!

Cristina Sala, Samsung TV Plus Italy Lead, ha commentato:

Siamo particolarmente entusiasti di poter lanciare il canale lineare di Serially su Samsung TV Pus in Italia dedicato a serie di rilievo internazionale di grande successo in lingua italiana con il fine di attrarre un pubblico sia adulto che giovane. I generi di questo canale spaziano dal crimine al drama, alla commedia romantica, al poliziesco. Tutte le serie sono in prima TV.

Massimo Vimini, COO e co-founder di Serially, ha invece affermato:

Siamo entusiasti di lanciare il nostro canale sulla prestigiosa piattaforma di Samsung TV Plus, un traguardo importante che ripaga i nostri sforzi nella missione di portare serie tv di qualità provenienti dai maggiori produttori, come Gaumont, e broadcasters internazionali, come RTVE; serie in Prima TV per l’Italia, ancora sconosciute, ma di grande successo internazionale. Una partnerhsip che aumenterà l’audience e la prominence di Serially che ha già superato i 300.000 utenti registrati sulla parte on-demand permettendoci di accelerare sulla nostra crescita.

E questo è quanto: Serially è ufficialmente disponibile sul canale 4142 di Samsung TV Plus! Fateci sapere che cosa ne pensate di questa piattaforma qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

