Grey’s Anatomy è verso l’addio a Ellen Pompeo, ma a quanto pare solo per fare più ascolti nel prossimo episodio del 23 febbraio, scopriamo insieme il motivo

La ABC, casa di produzione di Grey’s Anatomy sta parlando da diverse settimane di un “addio” della protagonista Meredith Grey e soprattutto sta utilizzando la notizia nella comunicazione per spingere l’episodio del 23 febbraio in onda negli Stati Uniti.

In questo episodio, la protagonista della serie per ben 19 stagioni lascerà Seattle per trasferirsi a Boston con i figli e quindi il suo sarebbe un modo per lasciare la serie, dopo tante stagioni in cui è stata la protagonista assoluta.

Si tratta a quanto pare di una tattica di marketing, perchè la protagonista proprio in questi giorni ha tenuto a precisare che non sarà un addio definitivo, ma che farà comunque ritorno nella serie. In particolare, il suo ritorno dovrà essere previsto per l’ultimo episodio del finale di questa diciannovesima stagione.

Grey’s Anatomy: quello di Ellen Pompeo non è un addio

Un’altra notizia che sottolinea il fatto che il suo non sarà un addio è relativa al fatto che lei sarà ancora la voce narrante dei prossimi episodi, oltre il produttore esecutivo, come lo è ormai da diversi anni. Quindi Ellen Pomeo non sta abbandonando improvvisamente la serie, il suo probabilmente è un graduale distacco verso un probabile addio definitivo come personaggio regular.

Un distacco che forse sarebbe dovuto avvenire ben prima, per permettere alla serie di sviluppare meglio gli altri personaggi, in autonomia dal suo che essendo la protagonista inevitabilmente ha sempre preso gran parte della scena. Sono ormai quasi nove stagioni che Grey’s Anatomy ha perso la sua connotazione di un tempo, risultando ripetitiva e con poche idee.

Però, finché gli ascolti premiano è normale che la rete continui a trasmetterla e l’episodio del 23 febbraio in onda negli Stati Uniti, raggiungerà sicuramente un picco di ascolti, perché per quanto Meredith abbia ormai concluso il suo percorso come personaggio, è ancora molto amato dal pubblico.

La serie è disponibile in tutte le sue stagioni su Disney Plus, per tutti gli abbonati alla piattaforma.

