Motorola: arriva in Italia il nuovo ThinkPhone

ThinkPhone by Motorola, lo smartphone pensato per offrire alle aziende un’esperienza mobile caratterizzata dalla qualità e affidabilità di tutti i dispositivi brandizzati Lenovo Think, è ufficialmente disponibile in Italia al prezzo di 999,90 euro. Annunciato in occasione del CES di Las Vegas, ThinkPhone by Motorola è una combinazione unica dell’innovazione che da sempre contraddistingue il brand Motorola nel settore mobile e della lunga tradizione di Lenovo nell’offrire alle aziende soluzioni di sicurezza.

Motorola ThinkPhone: sicurezza hardware e software

Grazie a ThinkPhone, i clienti avranno a disposizione una suite completa di funzionalità di sicurezza e assistenza supportata da ThinkShield, piattaforma di security di livello superiore rispetto a quelle installate di default che offre funzionalità hardware e software e processi specifici che garantiscono la massima sicurezza del dispositivo. Dotato di Moto Secure, applicazione che funge da hub per gli elementi relativi alla sicurezza e alla privacy, questo nuovo smartphone si caratterizza anche per la presenza di Moto KeySafe, un processore separato che gira su Android e che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per proteggere al meglio i dati più sensibili.

Pensato per la produttività

Il ThinkPhone è stato progettato per la produttività. Motorola ha collaborato con partner quali Microsoft per offrire le migliori esperienze ai clienti business e aiutare gli utenti a svolgere le proprie attività con maggiore facilità grazie ad app preinstallate quali Microsoft 365, Outlook e Teams. Lavorare in mobilità non è mai stato così semplice.

Motorola ThinkPhone: specifiche premium

Per garantire che il flusso di lavoro sia sempre al massimo delle prestazioni, questo smartphone è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon® 8+ Gen 1, che permette di svolgere anche le task più complesse. Il ThinkPhone presenta, poi, un ampio display pOLED FHD+ da 6,6”, una batteria da 5000 mAh che garantisce fino a 36 ore di autonomia e una fotocamera Ultra Pixel da 50MP che offre un’ottima qualità di scatto in ogni situazione, indipendentemente dalle condizioni di luce.

“Il ThinkPhone by Motorola è il nostro primo smartphone pensato esclusivamente per il segmento business ed è frutto della sinergia con Lenovo”, dichiara Carlo Barlocco, Executive Director, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola. “Rappresenta il primo, importante, passo nel percorso di crescita di Motorola nel mercato B2B in Europa e in Italia. Un cammino che affrontiamo con entusiasmo e fiducia, essendoci dotati di una struttura adeguata e potendo contare sul supporto di una realtà del calibro di Lenovo, che ha nel B2B la sua forza e il cui ecosistema di prodotti pensati per la produttività aziendale si integra alla perfezione con il nuovo ThinkPhone”.

Prezzo e disponibilità

Lenovo ThinkPhone by Motorola è disponibile al prezzo di 999.90 euro.