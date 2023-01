Skam Italia torna su Netflix con la sesta stagione

Annuncio a sorpresa da parte di Netflix: Skam Italia tornerà con una sesta stagione sulla piattaforma streaming

Sembrava essere terminato con la quinta stagione il cammino di Skam Italia, invece la serie, così all’improvvisa, è stata rinnovata per una sesta stagione, che è già in produzione. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social di Netflix, che hanno diffuso una foto del copione di Skam Italia 6 con la scritta “la stagione 6 è in produzione”. Un annuncio improvviso, inatteso, che ha scatenato la gioia dei fan, che ormai avevano pochissime speranze per un ritorno della serie. Continua, dunque, la parabola di Skam Italia, che già con la quinta stagione aveva superato il suo originario norvegese e ora continua con una nuova stagione inedita, attesa prossimamente su Netflix.

LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. #SkamItalia6 in arrivo prossimamente. pic.twitter.com/1LAup8Xv4F — Netflix Italia (@NetflixIT) January 26, 2023

Skam Italia: cosa c’è da aspettarsi dalla sesta stagione su Netflix

Oltre alla notizia del rinnovo, Netflix non ha diffuso alcun dettaglio riguardo la nuova stagione di Skam Italia. L’arrivo sulla piattaforma della serie potrebbe arrivare verso la fine del 2023, ma anche direttamente nel 2024, scenario al momento più probabile. Nessuna notizia nemmeno sul cast e sulla trama: è probabile che ci possa essere un cambio della guardia, considerando, comunque, che gli attori protagonisti sono ormai cresciuti e si perderebbe l’ambientazione adolescenziale che ha contrassegnato la serie. Potremmo, vedere, un nuovo gruppo di protagonisti, quindi, magari collegati ai precedenti, ma comunque più giovane. Sicuramente al centro della nuova stagione di Skam Italia ci sarà un nuovo tema, anche su questo però è impossibile fare previsioni, anche perché come detto la stagione è completamente originale visto che la versione italiana di Skam ha superato ormai tutte le altre.

Al netto di molte cancellazioni che hanno creato parecchie polemiche negli ultimi tempi, stavolta Netflix va in controtendenza e rinnova una serie che sembrava giunta al termine. Da una parte c’è il giubilo dei fan, felicissimi per la notizia di tornare a vedere una delle produzioni migliori degli ultimi anni nel panorama italiano, dall’altro, come sempre, c’è la paura che la corda venga troppo tirata e che, con troppi cambiamenti, la serie finisca per snaturarsi. Solo il tempo ci dirà chi ha ragione, per il momento la grande notizia è che ci sarà la sesta stagione di Skam Italia su Netflix.

Tutte le stagioni della serie

In attesa dell’uscita di Skam Italia 6 su Netflix, si possono recuperare tutte le cinque precedenti stagioni della serie sulla piattaforma streaming.

