Netflix: le parole degli amministratori delegati sulle cancellazioni

Si sta facendo sempre più evidente, ormai, la tendenza di Netflix a cancellare prematuramente molti suoi show, provocando in non pochi casi vere e proprie ondate di dissenso. Gli ultimi casi sono quelli di 1899 e Uncoupled, ma si possono citare tantissimi casi, da Sense8 a The Midnight Club e via dicendo. Cancellazioni che spesso hanno fatto parlare molto, mandando letteralmente su tutte le furie i fan, ansiosi di ricevere chiarimenti riguardo la scelte della piattaforma. A tal proposito, i due amministratori delegati di Netflix, Greg Peters e Ted Sarandos, hanno fatto luce, in un’intervista a Bloomberg, su modus operandi della piattaforma, spiegando una volta per tutte le ragioni delle molte cancellazioni.

Netflix: le parole dei due amministratori delegati

Il problema, secondo i due dirigenti di alto livello di Netflix, è sempre legato al budget. La piattaforma, secondo Peters e Sarandos, non ha mai cancellato show di successo, ma spesso ha dovuto cancellare show con ottime potenzialità, ma che si rivolgevano a un pubblico troppo ristretto in virtù del budget dislocato. L’obiettivo di Netflix è quello di raggiungere un pubblico grande con serie a grande budget, mentre per le nicchie servono produzioni a piccolo budget. Quando invece prodotti molto dispendiosi si rivolgono ad audience ristrette, in quel caso c’è qualcosa che non va.

Il ragionamento esposto dai due amministratori delegati di Netflix non fa una piega, però è anche vero che molto spesso show ottimi precocemente cancellati, come 1899, hanno creato polemiche enormi, a testimonianza che quel pubblico di riferimento non era poi così ristretto. Ad ogni modo, il pregio della piattaforma streaming è stato quello di aver chiarito le proprie strategie, anche se ciò probabilmente non servirà a placare le polemiche.

Le novità su Netflix

