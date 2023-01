Atomic Heart: lo sviluppo ha raggiunto l’attesa fase gold

Dietro la scorza atomica si cela un cuore d’oro: la fase gold prima o poi arriva per tutti, e lo sviluppo di Atomic Heart tocca il traguardo

Di tempo ce n’è voluto parecchio, ma il promettente sparatutto Atomic Heart è prossimo all’uscita: a scolpirne la data di uscita nel marmo è l’annuncio del raggiungimento della fase gold. A darne il trionfale annuncio sono il publisher Focus Entertainment e il team di sviluppo Mundfish. Il day one, come ormai abbiamo imparato, è confermato: il gioco sarà nelle nostre mani il 21 febbraio. L’arrivo del gioco è previsto su (quasi) tutte le piattaforme principali: parliamo, dunque, di PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC. Per quanto travagliato è stato lo sviluppo, parlare di “tra meno di un mese” pare quasi surreale.

L’oro puro di Atomic Heart: cosa aspettarsi da un titolo in fase gold

Qualche settimana fa, il team di sviluppo ha parlato di Atomic Heart alla stampa di settore straniera, in preparazione dell’annuncio della già citata fase gold. “Sin dal principio, volevamo raccontare una storia in cui il progresso e la tecnologia sfuggono al controllo e parlare di una storia fantastica del confronto tra uomo e macchina.” Da qui, il desiderio del team multinazionale di “creare un gioco in single-player straordinario e unico.” Purtroppo il multiplayer andava un po’ a cozzare con la visione ambiziosa dietro al progetto, ma per ovviare a questa rinuncia gli sviluppatori si sono concentrati sull’espansione del gioco via DLC.

Esplorare il mondo di gioco si prospetta allettante, con una storia ambientata in una versione alternativa dell’Unione Sovietica del 1955. La sconfitta della Germania nazista è avvenuta, ma con perdite umane ben più ingenti rispetto a quanto visto nel mondo reale. Ciò ha portato al lavoro automatizzato e, naturalmente, alla mente alveare tipica degli scenari distopici. Il protagonista può connettersi allo scibile condiviso, ottenendo così poteri come telecinesi e criocinesi, pagando come scotto la sua sanità mentale. La campagna dura circa 25 ore, e dopo anni di attesa non ci saremmo aspettati niente di meno da chi porta avanti la fiaccola di Half-Life.

