Oppenheimer, il teaser presenta il nuovo film di Nolan

Oppenheimer è il nuovo film di Cristopher Nolan e in attesa della sua uscita, è stato svelato il teaser ufficiale della pellicola

Inutile nasconderlo: l’attesa per Oppenheimer è alle stelle. A tre anni di distanza da Tenet, Cristopher Nolan farà il suo ritorno la prossima estate nelle sale con la pellicola che racconta la vita del fisico statunitense Robert Oppenheimer, interpretato da un fedelissimo del regista come Cillian Murphy. Il film è basato sul romanzo American Prometheus di Kai Bird e Martin J. Sherwin e vedrà la luce nel 2023. Nell’attesa, è stato pubblicato il teaser che non fa altro che aumentare l’hype intorno a uno dei prodotti più acclamati dell’anno che verrà.

Il teaser di Oppenheimer

Il breve filmato che anticipa il film mostra essenzialmente Cillian Murphy nei panni di Oppenheimer, con indosso un cappello e con lo sguardo che guarda fuori dalla finestra. Intanto, un conto alla rovescia annuncia il tempo che manca all’uscita del film, o meglio a quando il mondo cambierà per sempre. Le immagini in bianco e nero sono alternate ad altre che mostrano delle fiamme con tonalità arancioni, un chiaro riferimento al protagonista del film.

Il fisico è infatti noto principalmente per l’ideazione della bomba atomica, utilizzata dagli Stati Uniti per porre fine alla Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo bene come, nell’ambito del progetto Manhattan, gli USA abbiano sganciato le due armi nucleari sulle città di Hiroshima e Nagasaki, piegando la resistenza del Giappone e costringendolo alla resa, sancendo di fatto la fine del conflitto.

Al fianco di Cillian Murphy ci sarà un cast di livello altissimo. Nel film trovano spazio Emily Blunt, nel ruolo di Kitty Oppenheimer, Florence Pugh (Jean Tatlock), Matt Damon (Tenente Generale Leslie Groves) e Robert Downey Jr. ( Lewis Strauss). L’uscita del film è prevista, nelle sale cinematografiche italiane, il 20 luglio 2023.

La dodicesima fatica di Nolan

Oppenheimer sarà il dodicesimo film diretto da Cristopher Nolan nella sua straordinaria carriera. Il regista britannico è diventatto nel tempo uno dei cineasti più amati e apprezzati del XXI secolo, nonché uno dei registi con maggiori incassi nella storia del cinema. L’esordio dietro la macchina da presa risale al 1998, con Following, poi due capolavori come Memento e Insomnia.

Nel 2005 arriva il primo capitolo della trilogia del Cavaliere Oscuro, in cui Nolan omaggia uno dei personaggi più famosi dei fumetti come Batman, e ottiene un successo incredibile a livello di critica e pubblico. In mezzo ai tre film sul pipistrello ci sono altre due pellicole fondamentali come The Prestige e Inception. Dopo l’ultimo capitolo della trilogia del cavaliere oscuro, Nolan ha realizzato Interstellar, Dunkirk e Tenet.

Ora Cristopher Nolan è pronto a regalare al mondo la sua dodicesima fatica, nella speranza di riuscire magari finalmente a portarsi a casa un Oscar dopo ben cinque candidature ottenute con Memento, Inception e Dunkrik, senza però mai essere riuscito a trionfare.

