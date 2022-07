Flamingo Party: in arrivo il primo film dell’influencer Charlotte M.

Flamingo Party è il primo film della famosissima influencer Charlotte M, da anni ormai una content creator di punta sui social media

Dal successo su Instagram e Tik Tok al grande schermo. Così la famosa influencer Charlotte M. coronerà la sua ascesa con la realizzazione di Flamingo Party, il suo primo lungometraggio in uscita nel 2023. Le riprese del film avranno fine il 2 agosto, dopo di ché inizierà l’attesa per l’uscita di Flamingo Party. Un modo per conoscere meglio l’influencer e tutto il suo mondo.

Flamingo Party: la trama del film

La pellicola è prodotta da Notorious Pictures e diretta da Emanuele Pisano e ruota proprio intorno alla famosa influencer. Nel film verrà raccontata la vita di Charlotte, una giovane ragazza che alle superiori si ritrova a dover affrontare tutti i problemi legati a un’età particolare come quella adolescenziale. La vita di Charlotte ruota intorno alla sua migliore amica Sofia e alla oasi di fenicotteri che si trova vicino casa di sua nonna, ma che sta per chiudere per mancanza di fondi.

Charlotte e Sofia decidono dunque di organizzare un ballo scolastico per raccogliere i fondi che servono a salvare quel luogo che tanto amano, ma presto emergono numerose difficoltà e inoltre arriva un nuovo ragazzo in città destinato a creare scompiglio nelle loro vite.

Alla scoperta di Charlotte

Come detto, Charlotte M. è una popolarissima influencer, attiva sui social dal 2016 e che ha raccolto tempo un successo incredibile. Nel film, la content creator vuole mostrare al grande pubblico i valori che l’hanno guidata nella sua ascesa, come la creatività e la spontaneità. L’obiettivo è anche quello di raccontare la vita degli adolescenti, con tutti i temi ad essa legata come l’amicizia, i primi amori, tutti quei tormenti personali che sono propri di quest’età cruciale per la crescita personale.

Tutti temi che Charlotte M. tratta quotidianamente e che trovano dunque sfogo e risonanza nel film. L’influencer ha riversato tutta se stessa in questo lavoro, arricchendolo anche di ben due canzoni interpretati proprio da lei. Al centro del film ci sono dunque i temi cari a Charlotte M, la capacità di raccontare la vita adolescenziale, la musica, la poesia, il canto, la recitazione e la scrittura. Una via per conoscere meglio Charlotte M.

