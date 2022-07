BuhoCleaner: il miglior cleaner per Mac M2/Ventura

In questo articolo vedremo le potenzialità di BuhoCleaner, software ideale per la manutenzione del vostro Mac M2/Ventura e non solo

I felici possessori di un Mac M1/M2/Ventura saranno sicuramente alla ricerca di un software ideale per la manutenzione del proprio dispositivo. BuhoCleaner è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore. Nello specifico, è uno dei pochissimi in commercio ideale anche per la pulizia dei nuovissimi M2/Ventura.

Semplicità d’uso per una pulizia giornaliera

Il fattore che rende BuhoCleaner sicuramente vincente è la semplicità d’uso che rende il software utilizzabile giornalmente al fine di tenere il proprio Mac pulito e sicuro. Tra le funzioni più importanti menzioniamo la funzione di eliminazione file duplicati che consente di eseguire la scansione di tutti i file identici e pulirli in un colpo solo.

Non è finita qui, anche la pulizia della cache Xcode è assicurata. Infatti il software offre una soluzione che ti permette di eliminare un carico di simulatori orfani di Xcode, liberando enormi quantità di spazio.

Altre funzioni chiave

Pulizia cache Junk del Mac con un solo tocco

del Mac con un solo tocco Disinstallazione completa delle app inutilizzate

completa delle Acceleratore delle prestazioni del Mac

Widget integrato per la rimozione dei duplicati

Aggiornamenti costanti e affidabilità

Vi rimandiamo alla pagina dell’azienda per saperne di più su BuhoCleaner 1.8.0. Inoltre, ovviamente, vi invitiamo caldamente a provare la versione di prova gratuita del software e, se rimarrete soddisfatti potrete acquistarla. Cliccando qui potrete entrare direttamente nella pagina esclusiva di download dove potrete trovare la versione a voi più congeniale.

Voi cosa ne pensate di BuhoCleaner? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.