Oceania: Disney annuncia il live action con Dwayne Johnson

Disney annuncia la produzione del live action di Oceania; con protagonista l’attore Dwayne Johnson. Già noto per aver prestato la voce nel film animato del 2016, è pronto ora debutto in carne ed ossa nei panni del semidio Maui

Solo nelle ore scorse Il CEO di Walt Disney Bob Iger, ha annunciato ufficialmente il remake live action del film d’animazione Disney, Oceania. Uscito al cinema nel 2016; ha saputo da subito conquistare l’attenzione (e il cuore) di tutti gli spettatori, piazzandosi in cima ai titoli più visti negli ultimi tempi.

Lo stesso attore Dwayne Johnson (conosciuto anche con il soprannome di The Rock); ha preso parte all’annuncio della grande notizia, condividendo sui social un simpatico video registrato. Già noto per aver prestato la voce al semidio Maui, Johnson sembra ora pronta a vestire in carne ed ossa l’iconico e buffo personaggio di Oceania. Ecco di seguito i dettagli

Oceania: dettagli su live action e l’insorgere dei fan

Come si può evincere dal video con presente l’attore Dwayne Johnson ( il quale vestirà anche il ruolo di producer, insieme Dany Garcia e Hiram Garcia); il live-action di Oceania, sarà molto legato alle tradizioni hawaiane e culturali delle comunità abitanti nelle isole del Pacifico; con l’obiettivo di viverle e rappresentarle attraverso gli occhi della giovane e intrepida protagonista, Vaiana. Obiettivo in parte già sentito dallo Johnson, in quanto rivela essere per lui un progetto sentito e in parte legato alla sua famiglia d’origine.

Nonostante la produzione del live action di Oceania sia ancora agli inizi; non sono mancate dal primo istante le critiche da parte dei fan più affezionati. Ad accomunare il dissenso di molti, difatti, è stata la troppa fretta a voler mettere in campo un live action basato sul film d’animazione molto recente. Altri, invece, sembrano essere rimasti delusi dal non voler occupare il tempo prima con una serie animata; ritenendo inutile il progetto di un’ulteriore film destinata al grande schermo.

Oltre a Dwayne Johnson, ci saranno anche Auli’i Cravalho, protagonista dell’originale, Scott Scheldon, lo sceneggiatore Jared Bush e Dana Ledoux Miller, esperta nel settore delle produzioni delle isola Samoa.

