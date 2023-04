La HBO sta pensando ad un nuovo prequel, ambientato centinaia di anni prima gli eventi de Il Trono di Spade? Scopriamo di che si tratta

È bastata una notizia flash per mandare i fan in visibilio, ma come dargli torto se la news in questione parla di un possibile nuovo prequel spin-off ambientato nel mondo de Il Trono di Spade e di House of The Dragon? La nuova produzione, ancora in fase di discussione, dovrebbe portarci ancora in tempi più antichi, alla creazione dell’iconico trono di spade. Ecco tutti i dettagli.

La nascita del trono | Il Trono di Spade: in arrivo un prequel sulla conquista dei Targaryen?

Ma cosa dovremmo aspettarci da questa nuova produzione? Gli eventi dovrebbero riguardare la conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen (detto il Conquistatore) e la conseguente forgiatura del trono di spade, giunto sino all’epoca in cui la serie madre è ambientata. La trama si concentrerà su un’ altra incredibile guerra, che incendiò il continente occidentale, un centinaio di anni prima gli eventi narrati in House of The Dragon e 300 da quelli raccontati ne Il Trono di Spade. Vedremo l’arrivo a Westeros di Aegon I e delle sue due sorelle e mogli Visenya e Rhaenys. Con il loro incredibile esercito e tre grandi draghi, sconvolsero gran parte dei Regni esistenti, diventandone i sovrani. Aegon I è infatti il primo re Targaryen a sedersi sul trono di spade.

Lavori in corso | Il Trono di Spade: in arrivo un prequel sulla conquista dei Targaryen?

Chiaramente le notizie che circolano sono tutt’altro che chiare, questo perché la serie si trova ancora in fase di discussione, non ha uno sceneggiatore, né tantomeno un regista. Non solo, non è nemmeno chiaro se verrà prodotta una serie, oppure un film. Questa nuova produzione HBO, al contrario delle altre, potrà infatti contare sulla collaborazione dello studio Warner Bros, motivo per cui si potrebbe sospettare che il progetto sia diretto verso un lungometraggio, piuttosto che una serie. Chiaramente si tratta solamente di ipotesi, tutto sarebbe ancora in fase di progettazione; quello che è certo è che una notizia simile ha suscitato non poco clamore, anche grazie all’importanza dei fatti narrati che, assieme alla ribellione di Robert Baratheon (che però non sembra in cantiere, per ora) risulta essere uno dei periodi storici di Westeros più emozionanti di tutta la saga di George R. R. Martin.

Cos’altro bolle in pentola?

Dalla conclusione de Il Trono di Spade, nonostante un finale non proprio degno di nota, sembra proprio che HBO abbia capito l’enorme potenziale di questa serie, sono moltissimi infatti i progetti in cantiere. Il primo è quello che riguarda da vicino Kit Harington, che potrebbe tornare nei panni dell’indimenticabile Jon Snow, in una serie sequel, dal titolo Snow. Si sono poi susseguite voci riguardo altri prequel, di cui però sappiamo davvero poco. Il primo, chiamato 10.000 Ships, dovrebbe narrare le gesta di Nymeria, un’antenata di Casa Martell (personaggio a cui si è ispirata Arya Stark, nello scegliere il nome del suo metalupo) e 9 Voyages (Sea Snake), dedicata invece ai viaggi per mare di Corlys Velaryon. A questi si dovrebbero aggiungere Tales of Dunk and Egg, che narreranno le avventure di Sir Duncan l’Alto e del suo scudiero Egg e tre spin-off animati, dove finalmente vedremo luoghi ancora inesplorati.

Per ora, l’unico ad essere arrivato nelle case dei fan è stato solo House of the Dragon; una serie che, nonostante le prime perplessità, dovute al finale di stagione della serie madre, è riuscita a farsi strada nel cuore dei fan, ottenendo un meritatissimo successo (qui la nostra recensione). Purtroppo la stessa sorte non è toccata a Bloodmoon, uno dei primi prequel annunciati, ma poi cancellato, dopo l’episodio pilota. Speriamo che ciò non accada anche per le nuove produzioni, tanto sperate da coloro che conoscono l’incredibile storia di Westeros. Speriamo di avere presto novità a riguardo da annunciarvi. Nel frattempo, fateci sapere che ne pensate di queste nuove possibili uscite.

