Disney Plus: da oggi è disponibile The Good Mothers

Finalmente ci siamo, a partire da oggi, 5 aprile 2023, è finalmente disponibile nel catalogo di Disney Plus l’italianissima ed acclamatissima serie The Good Mothers: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il fittissimo catalogo di Disney Plus continua ad aggiornarsi con cadenza regolare, sia per quel che riguarda i film sia, soprattutto, per le serie TV. Se, ad esempio, recentemente vi abbiamo parlato de Lo Strangolatore di Boston, recentissimo crime con protagonista Keira Knightley, a breve arriveranno anche le nostre impressioni su Fleishman a pezzi e nei mesi a venire anche su molto altro! Ad esempio, una delle serie più attese per la piattaforma per questo mese di aprile è finalmente disponibile da oggi. E sì, stiamo proprio parlando di The Good Mothers.

The Good Mothers è il racconto di donne coraggiose che lottano per la propria vita e il futuro dei propri figli, nella costante battaglia contro la ‘Ndrangheta. La sinossi, fornita da Disney Plus, è la seguente:

Basata su una storia vera, “The Good Mothers” ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘Ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘Ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘Ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. “The Good Mothers” segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.

Dalla sinossi al meraviglioso cast: ecco The Good Mothers, disponibile in esclusiva su Disney Plus

Il cast, quasi tutto al femminile, è composto da:

Micaela Ramazzotti, che interpreta Lea Garofalo, una donna coraggiosa che denunciò famiglia e marito per proteggere la figlia

Gaia Girace, che interpreta Denise Cosco, una valorosa ragazza di 17 anni, figlia di Lea Garofalo e Carlo Cosco.

Valentina Bellè, che interpreta Giuseppina Pesce, una donna che ha avuto la forza di combattere sola contro tutta la sua famiglia.

Simona Di Stefano, che interpreta e racconta la madre Maria Concetta Cacciola e la forza del suo amore.

, che interpreta e racconta la madre Maria Concetta Cacciola e la forza del suo amore. Barbara Chichiarelli, che interpreta Anna Colace, una tenace procuratrice che combatte per abbattere il muro dell’omertà.

Tutti gli episodi di The Good Mothers sono disponibili da oggi in esclusiva su Disney Plus. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

