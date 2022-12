Black Adam 2: Dwayne Johnson afferma che non ci sarà

Dwayne Johnson ha rotto il silenzio sul suo possibile ritorno in Black Adam 2 o in generale nell’universo DC in costruzione, spiegando che al momento non c’è posto per il suo antieroe

Nelle ultime settimane si sono susseguite una serie di notizie sul futuro del DCU. Dopo l’addio di Henry Cavill al ruolo di Superman e la quasi certa conferma di Zachary Levi nei panni di Shazam, Dwayne “The Rock” Johnson ha affrontato il tema del suo ritorno in Black Adam 2. Il periodo di fermento è iniziato quando James Gunn ha dichiarato apertamente le sue intenzioni sul futuro ruolo nel DCU. E dopo aver salutato Henry Cavill e aver posto Wonder Woman in stand-by, anche Dwayne Johnson ha delle novità poco piacevoli per i suoi fan. A detta dell’attore, non è infatti previsto un sequel di Black Adam in questo futuro del DCU.

James Gunn e Peter Safran sono infatti subentrati come co-CEO dei DC Studios. Dal loro ingresso, hanno delineato un percorso per il DCU per i prossimi dieci anni e, nel farlo, hanno dovuto stravolgere le carte in tavola minando qualche sicurezza dei più accaniti fan.

Black Adam 2 non si farà: le dichiarazioni di Dwayne Johnson

Dopo l’annuncio di un film su Superman ma senza Henry Cavill, anche Dwayne “The Rock” Johnson ha confermato che il suo antieroe protettore di Kahndaq non tornerà, almeno per il momento. Nonostante l’enorme successo della pellicola, pare che l’attore non abbia un futuro garantito nel nuovo DCU. Come riporta Collider, ha dichiarato:

Miei amici appassionati, volevo darvi un tanto atteso aggiornamento di Black Adam riguardo il futuro del personaggio nel nuovo universo DC. James Gunn e io abbiamo parlato e Black Adam non sarà nel loro primo capitolo della narrazione. Tuttavia DC e Seven Bucks hanno concordato di continuare a esplorare i modi più preziosi in cui Black Adam può essere utilizzato nei futuri capitoli del multiverso DC. Dopo 15 anni di duro lavoro per realizzare Black Adam, sono molto orgoglioso del film che abbiamo consegnato ai fan di tutto il mondo. Ricorderò sempre la reazione dei fan con grande gratitudine, umiltà e amore.

Pare quindi che il futuro di Dwayne Johnson nel DC sia al momento fermo, e che non ci sarà a breve Black Adam 2. Vi aggiorneremo comunque su tutti i futuri sviluppi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.